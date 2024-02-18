俄異議人士遺孀：納瓦尼之妻有責任繼續發聲

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）俄羅斯著名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）猝死後，另一名已故俄國異議人士的遺孀今天表示，納瓦尼的妻子必須持續替丈夫發聲。

路透社報導，俄羅斯當局表示，47歲的納瓦尼昨天在位於莫斯科東北方約1900公里的哈爾普（Kharp）「極地狼」（Polar Wolf）監獄散步後失去知覺，隨即死亡。

消息傳出後，納瓦尼（Alexei Navalny）遺孀尤莉雅．納瓦納亞（Yulia Navalnaya）隨即在德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference ）上，呼籲追究俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的責任。

而今天，另一名已故俄羅斯異議人士李維寧科（Alexander Litvinenko）遺孀瑪麗娜（Marina Litvinenko）告訴路透社說：「尤莉雅．納瓦納亞做得很對，她的丈夫在俄羅斯國內外都很有名，她必須讓丈夫的聲音持續被聽見，而她現在就是納瓦尼的聲音。」

瑪麗娜已故丈夫李維寧科曾經是蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）特務人員，後來叛逃並成為批評克里姆林宮（Kremlin）人士。李維寧科2006年在倫敦一家飯店酒吧喝下摻有高放射性同位素釙-210（polonium-210）的綠茶，3週後死亡。歐洲人權法院（European Court of Human Rights）於2021年認定，俄羅斯應對這起暗殺事件負責。

許多西方領袖對納瓦尼之死表示憤慨；克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則說，西方的這種反應令人無法接受。

英國外相卡麥隆（David Cameron）表示，英國將對納瓦尼之死採取行動，但並未說明將採取什麼行動。

據一個俄羅斯人權組織說法，納瓦尼過世後，俄羅斯30個城市的小型活動中有至少340人遭羈押。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130218