紀念納瓦尼被捕 俄羅斯至少上百人遭判短期監禁

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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）克里姆林宮批評者納瓦尼在獄中猝逝，引發俄羅斯各地一波悼念和示威潮。據正式的法院公告，至少已有上百名在紀念活動中被捕人士遭判短期監禁，光是在聖彼得堡就有154人。

法新社報導，聖彼得堡（Saint Petersburg）法院公告昨天和今天裁定的判決細節顯示，已有154人因違反俄羅斯嚴苛的反示威法而遭判最多14天有期徒刑。

人權團體和獨立媒體機構指出，全國其他城巿也有少數類似判決。

47歲的納瓦尼（Alexei Navalny）16日在莫斯科東北方約1900公里、俗稱「極地狼」（Polar Wolf）的北極流放地散步後失去意識死亡。他生前被判處30年徒刑，外界普遍認為他因為反俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）而遭到嚴懲。

警方於週末期間在數十個城巿逮捕數百人。他們在蘇聯時期政治迫害受害者的紀念碑前獻花和點燃燭光，向納瓦尼致敬。

根據嚴格的軍事審查規定和針對未經批准集會活動的法律，反克里姆林宮示威或公然展現反政府等行為在俄羅斯都屬非法。（譯者：何宏儒）1130219