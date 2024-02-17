蒲亭政敵多死於非命 空難墜樓到中毒身亡

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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）在北極流放地猝逝，多年來，批評俄羅斯總統蒲亭的人士紛紛入獄、噤聲或遭遇殘酷結局，納瓦尼的死只是其中最新的一起。

從空難、墜樓、吊死到中毒身亡，許多蒲亭批評者似乎多死於非命。以下是印度「新德里電視台」（NDTV）整理多年來一些批評蒲亭人士的離奇死亡事件。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津曾是俄國最有權勢的人士之一，也是蒲亭信任的核心圈成員。他於2023年去世，享年62歲，當時他乘坐的飛機在半空中爆炸。

值得注意的是，在這起不明爆炸事件發生前2個月，普里格津因不同意莫斯科當局在烏克蘭的戰爭方向，而發動兵變失敗。

瓦格納傭兵集團首腦普里格津（圖）經基因檢測證實死於空難。（Courtesy PMC Wagner via Telegram via 路透社）

涅姆佐夫（Boris Nemtsov）

涅姆佐夫（Boris Nemtsov）是著名反對派政治家，曾於90年代末期在俄羅斯前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）手下擔任副總理。他2015年2月在克里姆林宮附近遭槍殺。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，他曾多次因發表反對蒲亭政府的言論而被捕。

一名婦女舉著涅姆佐夫的照片。（路透社）

比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）

比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）曾是俄羅斯最有權勢的商人之一，他與克里姆林宮鬧翻後，逃往英國。

2013年，比瑞索夫斯基被發現陳屍英國家中浴室地板，脖子上套著絞索。英國警方當時表示，現場沒有任何掙扎的跡象，認為他是自殺。

李維寧科（Alexander Litvinenko）

李維寧科曾是俄國間諜，後來成為批評克里姆林宮人士。根據CNN報導，英國的一項調查認定，李維寧科2006年在倫敦一家飯店酒吧遭兩名俄羅斯特工毒死，他們在綠茶中加入高放射性釙-210（polonium-210）。李維寧科生前總是聲稱，蒲亭和克里姆林宮要為發生在他身上的事負責。

影片來源：Sky News

馬加諾夫（Ravil Maganov）

俄羅斯第2大石油生產商路克石油公司（Lukoil）董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）在公開批評烏克蘭戰爭6個月後去世。他從莫斯科一家醫院的窗戶墜落後死亡。俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）聲稱他死於自殺。

俄羅斯路克石油公司67歲董事長馬加諾夫離世，石油公司稱因病去逝，但俄國媒體指出是墜樓喪生。（圖取自維基共享資源，作者Kremlin.ru，CC BY 4.0）

波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）

女記者波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）曾公開批評俄羅斯在車臣的戰爭。2006年10月，她在莫斯科公寓門口遭到槍殺。她的死引起國際間關注，直到2014年6月，5名男子才因謀殺罪被判刑，但目前還不清楚是誰下令謀殺波利特科夫斯卡亞。

波利特科夫斯卡亞。（圖取自維基百科共享資源，作者：Blaues Sofa ，CC BY 2.0）

馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）

揭露腐敗的俄羅斯稅務顧問馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）未經審判就被拘留，並在獲釋前7天死於監獄。他2008年被捕，並於2009年11月16日死亡。

伯瑞皮李奇尼（Alexander Perepilichnyy）

俄羅斯金融家伯瑞皮李奇尼（Alexander Perepilichnyy）2010年向瑞士官員遞交顯示俄羅斯國庫2.3億美元資金遭俄國高官盜用的文件，從而成為吹哨者。他2009年離開俄羅斯，2012年在倫敦附近慢跑途中過世。雖然他被發現可能是自然死亡，但也傳出他是中毒身亡的說法。

值得注意的是，根據CNN報導，除上述人士外，過去1年中，至少有13名知名俄羅斯商人死於自殺或離奇死亡。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130217