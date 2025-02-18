蒲亭政敵納瓦尼逝世1年 專家：勿忘另外2千政治犯

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（中央社日內瓦17日綜合外電報導）聯合國人權專家今天表示，俄羅斯著名異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）獄中逝世屆滿1週年的此時，各方應當知道莫斯科當局目前仍監禁「超過2000名政治犯」。

法新社報導，聯合國俄羅斯人權狀況特別報告員卡札羅娃（Mariana Katzarova）稱，這些政治犯若不即刻釋放，恐怕性命堪憂。

卡札羅娃發布聲明表示，「這些被囚禁的人必須獲釋，免得又有人在俄國監禁下喪命，就像1年前的納瓦尼一樣」。

納瓦尼是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的頭號政敵，2023年8月依「極端主義」罪名被判入獄，2024年2月16日命喪深入北極圈以北的哈爾普（Kharp）IK-3流放地。

在俄羅斯，任何人提到納瓦尼或他的「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation），若未說明納瓦尼和這支基金會已被列為「極端分子」，就會面臨罰款，或因屢犯而被判處最高4年徒刑。

卡札羅娃說，俄羅斯未針對納瓦尼死因進行可信的調查，應承擔起「全部的責任」。

她說，納瓦尼之死揭露了一件事，那就是反對莫斯科「持續侵害」人權與法治、反對當局全面入侵鄰國烏克蘭的和平異議人士，是如何遭「系統性且全面性」的打壓。

卡札羅娃指出，而「納瓦尼逝世屆滿1年這讓人遺憾的1天，提醒著世人，俄羅斯還有超過2000名政治犯，其中許多人正面臨危及生命的惡劣環境」。

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她表示，2024年有8名政治犯死在獄中，目前至少有120人處於「迫在眉睫的危險」之中，必須立即基於健康狀況獲得釋放。

卡札羅娃還提到，有12名兒童因「恐怖主義」與「極端主義」相關指控而遭到監禁。（實習編譯：陳奕文/核稿：蔡佳敏）1140218