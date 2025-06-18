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挪必翔資金 伍必翔、蔣清明判刑4年6月與8年定讞

2025/6/18 18:33
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（中央社記者謝幸恩台北18日電）時任必翔實業董事長伍必翔與其前妻蔣清明，為拉抬子公司股價，涉挪用母公司資金；蔣女另挪用子公司資金。二審分別判刑伍男與蔣女4年6月、8年，今天最高法院駁回上訴定讞。

此外，蔣女另被控炒作必翔股票，高院更一審判刑5年，經上訴最高法院審理中；高院今天下午召開訊問庭，釐清有無施以科技設備監控必要。高院認為，蔣女被判重罪定讞，有逃亡之虞，為確保後續執行程序順利，裁定羈押。

判決指出，伍男、蔣女涉嫌於民國95年間購回母公司股權，使母公司發布重大不利消息，導致母公司受有近新台幣4億元損害。蔣女另自95年間起挪用子公司款項，並將款項匯入女兒銀行戶頭，導致母公司受有整體損害7億餘元。

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一審台北地方法院依違反證券交易法判處伍男有期徒刑5年2月，蔣女涉犯證交法2罪，各判處5年6月、7年徒刑，未定執行刑。經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審認為，伍男、蔣女導致公司股東受重大損害，危害證券市場穩定、投資人權益，考量因公司經營不善，而一時失慮鑄成大錯，量處伍男4年6月徒刑，蔣女涉犯2罪各處5年、6年，合併應執行有期徒刑8年。經上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1140618

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