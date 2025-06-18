台劇8點檔混搭漫威英雄元素 林秀玲頻NG笑稱腿沒力

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（中央社記者洪素津台北18日電）演員江國賓和林秀玲在8點檔「願望」上演爆笑又跳脫現實的劇情，2人分別化身美國隊長和雷神，以英雄角色進入AI虛擬實境的網路遊戲，而連續以跪姿出場的林秀玲頻NG，笑稱腿沒力了。

林秀玲在戲劇變身為「美國隊長」與「黑寡婦」，對戰江國賓化身的「雷神」，2人在虛擬場景中激烈纏鬥，讓觀眾笑聲不斷。製作單位更巧妙加入動漫風格特效，讓整體視覺更具趣味性。

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江國賓透過新聞稿分享，自己從「台灣阿誠」就與林秀玲熟識，這次合作格外自在，「這次最難的是要唱RAP，我根本是亂唱，真的有點為難我。」

而看林秀玲除了化身美國隊長外，也化身成黑寡婦，她連續以跪姿出場，逗趣畫面惹得江國賓也一起笑場，2人NG好幾次，林秀玲笑說：「腿快沒力了。」江國賓也直呼：「真的很好笑，雖然我們演的是反派，但在虛擬世界玩成這樣，真的很跳tone，也挺有娛樂效果的。」（編輯：龍柏安）1140618