中科院辦無人艇公開展示 立委視察雷虎自研攻擊艇

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（中央社記者潘智義台北18日電）中山科學研究院舉辦的水面無人艇公開展示今天進入第2天，為迎接立法院外交及國防委員會視察，雷虎表示，由董事長陳冠如親自簡報Seashark 800無人攻擊艇研發歷程與技術亮點。

中科院院長李世強今天偕同立法院國防委員會的立法委員馬文君、王定宇、陳俊宇、林憶君，以及國防部常務次長楊基榮，共同在蘇澳港視察雷虎科技自主研發的Seashark 800無人攻擊艇。

雷虎說明，Seashark 800無人攻擊艇今天在蘇澳外海完成60公里長距離航行及通訊鏈路實地測試，採用中華電信引進的OneWeb低軌衛星通訊技術，搭配射頻（RF）無線雙模控制系統，即使在高電磁干擾環境下，仍能穩定操控並即時回傳影像及數據，展現高度操作穩定性與成熟技術。

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雷虎表示，面對區域安全局勢日趨嚴峻，國防部長顧立雄日前表示，國防部將於下半年提出新的特別預算，聚焦不對稱戰力與防衛韌性建構，其中無人機與無人艇將是關鍵發展項目，並預計送交立法院審議。

雷虎科技強調，未來將持續與中科院深化合作，積極爭取國防無人機及無人艇相關標案與外銷機會，為推動國防自主及產業升級貢獻心力。（編輯：林家嫻）1140618