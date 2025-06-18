外資買超117億加碼反向ETF 提款元大台灣50近13萬張

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（中央社記者江明晏台北18日電）台股今天漲145.14點，收在22356.73點，外資買超117.36億元，加碼反向ETF（指數股票型基金），提款元大台灣50逾12.9萬張；投顧分析，台股今天重返年線關卡，後續關注關稅、第2季財報與中東情勢發展。

台股今天漲145.14點，收在22356.73點，成交值新台幣3820.08億元。三大法人合計買超127.09億元，其中自營商賣超13.46億元，投信買超23.19億元，外資及陸資買超117.36億元。

值得注意的是，外資連3個交易日買超；自營商連4賣，投信則連4買。

買超排行方面，外資今天買超元大台灣50反1逾2.7萬張居冠，南亞科約1.8萬張居次，其他賣超包括復華台灣科技優息、旺宏、新光金、彰銀、華南金、台新金、台積電、期街口布蘭特正2。

賣超排行方面，外資賣超0元大台灣50逾12.9萬張居冠，其次為第一金、長榮、國泰金、華航、復華富時不動產、長榮航、寶成、台泥、陽明。

元大台灣50（0050）完成分割，今天恢復交易，股價從6月10日分割前的188.65元降為47.16元，今天股價收紅，成交金額躍居台股第3名。

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兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，中東局勢風險升高，加上因關稅提前拉貨的紅利恐告一段落，台股今天逆勢收高，重返年線關卡，令市場有些意外，由於對等關稅議題尚未解決，加上經濟基本面有走壞疑慮，預料台股後續仍會呈現高檔震盪格局，觀察是否能力守年線。

黃國偉表示，台股自對等關稅利空後，指數持續築底反彈，從低點上來指數已經上漲逾5000點，後續對等關稅若緩解，利多也已經反映，還要持續關注中東情勢，以及第2季財報因匯損的利空。（編輯：張均懋）1140618