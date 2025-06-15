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蘋果AI不再紙上談兵 總部直擊通話翻譯、視覺智慧操作

2025/6/15 16:54（6/15 17:13 更新）
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蘋果公司在美國加州總部Apple Park舉辦全球開發者大會（WWDC）實體特別活動，會中介紹個人智慧系統Apple Intelligence相關新功能，包括寫作工具、生成式表情符號、影像樂園，以及更新的「視覺智慧」圖像辨識功能。中央社記者吳家豪舊金山攝 114年6月15日
蘋果公司在美國加州總部Apple Park舉辦全球開發者大會（WWDC）實體特別活動，會中介紹個人智慧系統Apple Intelligence相關新功能，包括寫作工具、生成式表情符號、影像樂園，以及更新的「視覺智慧」圖像辨識功能。中央社記者吳家豪舊金山攝 114年6月15日
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（中央社記者吳家豪台北15日電）蘋果公司個人智慧系統Apple Intelligence自去年6月發表以來，多項新功能推出速度不如預期，遭外界批評。今年蘋果在全球開發者大會（WWDC）力圖翻身，透過實際動手操作，向媒體展示如何在日常生活中使用通話即時翻譯、視覺智慧辨識截圖等新功能。

蘋果於台灣時間6月10日至14日舉辦的WWDC甫落幕，儘管在Keynote發表會預錄影片中提到，需要更多時間打造讓語音助理Siri更加個人化的功能，但Apple Intelligence的更新腳步並未停下，預計今年稍晚將新增支援包含繁體中文在內的8種語言。

中央社記者受邀前往蘋果美國總部Apple Park參加WWDC實體特別活動，實際觀察Apple Intelligence相關功能展示，蘋果團隊成員使用升級iOS 26測試版系統的iPhone撥打電話，模擬向西班牙飯店預訂6人房住宿並詢問價格的情境。

電話接通後，iPhone通話介面可以啟用Apple Intelligence驅動的Live Translation（即時翻譯）選項，把電話另一頭真人所說的西班牙語，即時翻譯成英語與英文，系統也可以從國碼自動判斷需要什麼語言。

在擴音模式下，發話者可以看到對方說的原文和翻譯後的字幕，雖然通話雙方都聽得到翻譯後的語音，但播放給受話方時，發話方聽到的聲音會小一點。

這項即時翻譯技術是在iPhone裝置端運作，與通話對方使用的電話類型無關，即使市內電話或Android手機也可以，而且所有翻譯的對話都會留在裝置上。

在另一項展示，蘋果團隊成員示範視覺智慧（Visual Intelligence）如何判讀iPhone畫面上的內容，並採取相關操作。例如朋友傳來與設計海報相關的活動圖片，截圖後除了可以編輯、分享或標記，還新增「視覺智慧」選項，會自動詢問是否加入行事曆；如果截圖中有2張以上圖片，系統會優先檢視最顯眼或最上方的圖片。

如果在對話中，朋友傳送圖片詢問是否要一起玩某款桌遊，透過截圖啟用視覺智慧後，可以連結聊天機器人ChatGPT詢問這款桌遊適不適合自己。這項功能不需要登入ChatGPT帳號也能使用，但有用量限制，達到每天的次數上限後，會自動改用非高階模型回答問題。

對蘋果而言，Apple Intelligence的兩大關注重點，一是深度整合在不同平台系統，二是確保隱私。Apple Intelligence會自然出現在使用過程當中，讓使用者沒察覺正在使用人工智慧（AI）或大語言模型，這點跟其他需要連結雲端的AI模型不太一樣。

為了加速打造Apple Intelligence應用，蘋果在今年WWDC宣布開放開發者存取Apple Intelligence的裝置端基礎模型，幫自家App打造以隱私為原則、即使離線也能使用的智慧技術，無須支付任何雲端應用程式介面（API）費用。

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根據蘋果公布的技術論文，裝置端基礎模型參數量與去年相同、約30億個，但運作效率大幅提升，可以優化某些文本工作，例如文字摘要、資訊擷取、文字分析、寫作改進、短篇對話、生成創意內容等。至於能夠提供廣泛知識的聊天機器人，就不在Apple Intelligence裝置端基礎模型的應用範圍內。

蘋果並未硬性區分哪些應用或服務使用裝置端基礎模型進行運算、哪些使用伺服器端基礎模型，而是根據使用情境來決定，保有一定彈性。即使使用者資料傳送到伺服器端進行運算處理，再傳回裝置上，也會立刻被消除，確保沒人可以取得這些數據，就算是蘋果也不行，具有高度安全性。（編輯：林家嫻）1140615

#AI
#ChatGPT
#Siri
#蘋果
#全球開發者大會
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