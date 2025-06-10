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蘋果WWDC iOS26亮相 宣布開放AI基礎模型、FaceTime即時翻譯
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蘋果WWDC iOS26亮相 宣布開放AI模型、FaceTime即時翻譯

2025/6/10 05:57（6/10 07:16 更新）
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蘋果公司9日舉辦WWDC，預覽多個大幅改版且重新命名的作業系統，包括iOS 26、iPadOS 26、watchOS 26等。（圖取自Apple YouTube頻道網頁youtube.com）
蘋果公司9日舉辦WWDC，預覽多個大幅改版且重新命名的作業系統，包括iOS 26、iPadOS 26、watchOS 26等。（圖取自Apple YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者吳家豪舊金山9日電）蘋果公司（Apple）今天舉辦年度全球開發者大會（WWDC），宣布旗下人工智慧（AI）基礎模型將開放開發者運用，加速打造AI應用；蘋果高層也證實，需要更多時間來打造更個人化的語音助理Siri，以符合內部的高標準，期待未來一年內能提供更多相關資訊。

作業系統大幅改版 iOS26亮相

蘋果在美國加州總部Apple Park舉辦WWDC，預覽多個大幅改版且重新命名的作業系統，包括iOS 26、iPadOS 26、watchOS 26、visionOS 26、tvOS 26、macOS Tahoe 26等，並公布個人化智慧系統Apple Intelligence的新功能，中央社記者獲邀前往現場參加實體特別活動。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在Keynote發表會預錄影片開始播放前，親自登上舞台向現場開發者和媒體開心打招呼，他強調今天是一個重要的日子，充滿許多新消息和有意義的連結。

影片來源：Apple

庫克說，今天有將近60國的開發者來到現場，還有數百萬人在線上觀看活動。今年大會將由Keynote發表會揭開序幕，接著舉辦Platforms State of the Union活動，下午將有機會與蘋果工程師互動、進行總部園區導覽，再透過一場慶祝活動為今天劃下句點，「本週我們想聽見你們的心聲並交流意見」。

蘋果軟體工程資深副總裁費德里吉（Craig Federighi）接著上台說，WWDC對於在蘋果從事軟體工作的人來說，是一段特別的時間，「我們畢生致力於為使用者和開發者打造平台，實現我們想要的世界」，並感謝開發者對蘋果的啟發。

費德里吉在發表會影片表示，蘋果已推出強化功能，讓Siri變得更直覺且更有幫助。如同先前提到，蘋果持續打造讓Siri變得更個人化的功能，這項工作需要更多時間來符合內部的高標準，期待未來一年內能提供更多相關資訊。

FaceTime及電話功能即時翻譯

費德里吉也宣布，蘋果將透過基礎模型框架（Foundation Models framework），讓任何App都能直接運用Apple Intelligence核心的裝置端基礎模型，為開發者直接提供快速、以隱私為核心、可離線使用，且AI推論免費的強大智慧能力，「我們認為這將掀起App智慧體驗的新浪潮」。

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Apple Intelligence為iPhone帶來升級體驗，幫使用者比以往更輕鬆完成任務，並開啟全新的溝通方式和操作畫面內容的更多可能。Live Translation整合至「訊息」、FaceTime和「電話」中，協助使用者跨語言溝通，即時翻譯文字與語音內容。

視覺智慧（Visual Intelligence）奠基於Apple Intelligence，並延伸至使用者的iPhone畫面，可在檢視任何內容時切換App進行搜尋與操作。使用者可以針對自己在螢幕上所看見的內容向ChatGPT提問，也能透過Google和其他支援的App搜尋類似的圖片和產品。視覺智慧也能辨識出使用者正在查看的活動，並建議將活動加入行事曆，同時自動填入日期、時間與地點等重要資訊。（編輯：盧映孜）1140610

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iPhone將協助使用者跨語言溝通，即時翻譯文字與語音內容。（圖取自Apple YouTube頻道網頁youtube.com）
iPhone將協助使用者跨語言溝通，即時翻譯文字與語音內容。（圖取自Apple YouTube頻道網頁youtube.com）
蘋果公司9日在加州總部舉辦年度全球開發者大會（WWDC），宣布將透過基礎模型框架，讓任何App都能直接運用Apple Intelligence核心的裝置端基礎模型。中央社記者吳家豪舊金山攝 114年6月9日
蘋果公司9日在加州總部舉辦年度全球開發者大會（WWDC），宣布將透過基礎模型框架，讓任何App都能直接運用Apple Intelligence核心的裝置端基礎模型。中央社記者吳家豪舊金山攝 114年6月9日
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