蘋果iOS 26採液態玻璃設計風格 放生3款舊機

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（中央社記者吳家豪舊金山9日電）蘋果公司（Apple）今天在全球開發者大會（WWDC）發表iOS 26作業系統，採用Liquid Glass（液態玻璃）全新設計語言，模擬能反射和折射周圍的半透明材質，讓內容更聚焦，為iPhone的控制選項、導覽操作、App圖示、小工具等項目提供全新體驗。

iOS 26新功能即日起透過Apple Developer Program於developer.apple.com開放測試，將於7月推出beta公開測試版，預計今年秋天在iPhone 11與後續機型以免額外付費軟體更新的形式提供。

這也代表2018年發表的iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max等3款舊機，將無緣升級到iOS 26，正式被蘋果放生。

蘋果今天在美國加州總部Apple Park舉辦WWDC，中央社記者獲邀前往參加實體特別活動，目睹蘋果執行長庫克（Tim Cook）、軟體工程資深副總裁費德里吉（Craig Federighi）親自登上舞台，與現場開發者及媒體互動。

在iOS 26「鎖定畫面」上，時間會依照影像裡有的空間，流暢調整位置；空間場景會在使用者移動iPhone時呈現3D效果。更精簡的「相機」介面幫助使用者專注於拍攝當下，「照片」App將「圖庫」和「選集」顯示為分別的標籤頁。

瀏覽器Safari的網頁現在可以全螢幕滿版顯示，甚至延伸至畫面底部，讓使用者能看到頁面上更多內容。Apple Music和Podcast的標籤列改版後，會懸浮在使用者的內容上方，並在瀏覽時動態縮小，將內容置於畫面中央。

iOS 26的「電話」App具備統整版面，將「常用聯絡人」、「通話記錄」和「語音信箱」整合在一處；「來電過濾」功能奠基於Live Voicemail，會收集來電者的資訊，提供使用者所需的細節，讓他們決定是否要接聽或忽略來電。

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Apple地圖中的Visited Places功能，可以幫助使用者記得去過的地方。使用者可以選擇讓iPhone偵測自己位於餐廳或商店等地點，並在「地圖」中查看所有 Visited Places。iPhone現在可運用裝置端智慧功能，更了解使用者的日常路線，在使用者返家或前往辦公室時顯示偏好路線，並通知延誤情況、提供替代路線。

iOS 26也內建全新Apple Games App，提供一站式的遊戲平台，幫助玩家繼續遊玩喜愛的遊戲、發掘下一款喜愛的作品，並與朋友一起享受更多樂趣，也能掌握所有遊戲的最新動態，包括重大活動與更新。（編輯：楊蘭軒）1140610