加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
COVID就診人次增幅趨緩 疾管署估流行期將提前結束
首頁 / 科技

蘋果WWDC亮點一次看 iOS 26液態玻璃設計、開放AI基礎模型

2025/6/10 15:14（6/10 16:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
蘋果公司9日在美國加州總部Apple Park舉辦全球開發者大會（WWDC）實體特別活動，園區外的訪客中心販售限定版商品。中央社記者吳家豪舊金山攝 114年6月10日
蘋果公司9日在美國加州總部Apple Park舉辦全球開發者大會（WWDC）實體特別活動，園區外的訪客中心販售限定版商品。中央社記者吳家豪舊金山攝 114年6月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪舊金山9日電）蘋果公司（Apple）今天舉辦年度全球開發者大會（WWDC）主題演講，公布新一代軟體並更改命名方式，打造更具一致性的跨裝置操作體驗，同時開放旗下人工智慧（AI）基礎模型給第三方開發者運用。究竟這場全軟體的發表會有哪些特色，9大亮點一次看。

一、iOS 26

採用全新設計語言Liquid Glass（液態玻璃），靈感來自visionOS，模擬能反射與折射周圍的半透明材質，帶來更具表現力、更令人愉悅的體驗，同時保有iOS的熟悉感。

「電話」和「訊息」App的更新協助使用者保持聯繫，同時消除騷擾來電。iOS 26也在CarPlay、Apple Music、「地圖」和「錢包」推出新功能，並推出Apple Games這款一站式App，讓玩家能在同一個地方找到所有遊戲。

在「鎖定畫面」上，時間會依照影像裡有的空間，流暢調整位置；空間場景會在使用者移動iPhone時呈現3D效果。更精簡的「相機」介面設計幫助使用者專注於拍攝當下瞬間，「照片」App更新後，將「圖庫」和「選集」顯示為分別的標籤頁。

蘋果公司（Apple）9日在全球開發者大會（WWDC）發表iOS 26作業系統，採用Liquid Glass（液態玻璃）全新設計語言，模擬能反射和折射周圍的半透明材質，為iPhone操作提供全新體驗，亦是首次全平台共通的設計。中央社記者吳家豪舊金山攝 114年6月10日
蘋果公司（Apple）9日在全球開發者大會（WWDC）發表iOS 26作業系統，採用Liquid Glass（液態玻璃）全新設計語言，模擬能反射和折射周圍的半透明材質，為iPhone操作提供全新體驗，亦是首次全平台共通的設計。中央社記者吳家豪舊金山攝 114年6月10日

二、watchOS 26

全新Liquid Glass設計，讓「智慧型堆疊」、「控制中心」、「照片」錶面，以及App內的導覽和控制選項等功能更具表現力。

Apple Intelligence透過Workout Buddy強化健身體驗，提供個人化的語音鼓勵。「健身」App採用全新版面設計，並依據使用者的音樂喜好和體能訓練類型提供聆聽曲目。

三、tvOS 26

Apple TV App經過重新設計，結合Liquid Glass帶來漂亮的全新海報式視覺藝術設計，可展示更多節目和電影，提升使用者探索娛樂的方式。

tvOS 26將伴唱的樂趣提升到全新層次，使用者能把iPhone變成Apple TV的手持式麥克風，在歡唱最愛歌曲時，放大人聲音量。與朋友一起展開派對時，大家都能用自己的iPhone將歌曲加入點歌列表，或在螢幕上以表情符號互動。

四、masOS Tahoe 26

透過更新的「控制中心」，以及針對檔案夾、App圖示和小工具的全新顏色選項，使用者可以更進一步個人化使用體驗。

「電話」App在Mac登場，讓「接續互通」功能變得更好用，使用者可以取用所有iPhone上的功能，包含「通話記錄」、「常用聯絡人」和「語音信箱」，以及「來電過濾」和Hold Assist通話保留助理等新功能。

Spotlight索引推出歷來最大幅度更新，使用者現在可以直接執行寄送電子郵件或撰寫備忘錄等數百項動作，更快取得內容。

五、visionOS 26

visionOS 26除了讓小工具變得具空間感，還能無縫整合進使用者的空間中，並在每次戴上空間運算設備Apple Vision Pro時再次顯示。visionOS 26的小工具可自訂，針對邊框寬度、顏色和深度提供多種選項。

visionOS 26也新增支援Insta360、GoPro和Canon所拍攝出的180度、360度及廣視角內容，同時透過全新企業級應用程式介面（API），能打造visionOS獨家的空間體驗。此外也加入對PlayStation VR2 Sense控制器的支援，代表玩家能在Apple Vision Pro玩到全新一批遊戲。

影片來源：中央社

六、iPadOS 26

iPadOS 26是歷來最大規模的iPadOS新版本，全新視窗系統讓使用者能流暢調整App視窗大小、將視窗任意放置在指定的位置，以及同時間開啟更多視窗。

全新選單列讓使用者只要從螢幕頂部向下滑動，或將游標移至頂部，即可啟用App內提供的指令。使用者可以透過選單列的搜尋功能，迅速找到App內特定功能或相關提示。此外，開發者也能在自己的App內自訂選單列的功能。

七、AirPods用途更廣泛

蘋果今天預覽AirPods 4、AirPods 4主動式降噪款和AirPods Pro 2的錄音室等級錄音和相機遙控功能，帶來全新的內容拍攝方式，並改良使用者的溝通體驗。

錄音功能的更新讓創作者能隨時隨地錄下錄音室等級人聲，而且透過簡單按壓 AirPods耳機柄，即可從遠處啟動或停止錄影。

相機遙控功能讓遠距拍攝內容變得更容易。在iPhone或iPad上使用內建的「相機」App或相容的第三方相機App時，內容創作者可長按AirPods耳機柄來拍照或開始錄影，再次長按即可停止錄影。

八、Apple Intelligence全新功能

Apple Intelligence全新功能個人智慧系統Apple Intelligence提供例如Live Translation（即時翻譯）等功能，為使用者帶來新的溝通方式。「訊息」中的Live Translation可自動翻譯文字；在FaceTime視訊通話中，使用者聆聽說話者聲音的同時，可透過即時翻譯的字幕理解對話內容。

現在「視覺智慧」讓使用者能利用自己iPhone螢幕上的內容，更快速完成更多事項。使用者可以針對自己在螢幕上看見的內容，向ChatGPT提問，也能透過Google和其他支援的App搜尋類似圖片。

視覺智慧也能偵測到使用者正在瀏覽一項活動，並提出加入至行事曆的建議，接著Apple Intelligence會擷取該活動日期、時間和地點，預先填入重點資訊。使用者只要按下用來截圖的按鍵，即可針對螢幕內容啟用視覺智慧。

九、開放AI基礎模型

google news透過 Google News追蹤中央社

蘋果宣布透過Foundation Models框架，開發者能將Apple Intelligence納入開發過程，為使用者帶來更智慧、離線也可使用、保護隱私，且AI推論免費的全新體驗。

此框架為Swift程式語言提供原生支援，開發者能用最低3行程式碼，即可輕鬆存取Apple Intelligence模型。引導式生成、工具調用等功能都已內建於此開發框架中，讓開發者能更輕鬆在現有App中導入生成式技術。（編輯：林淑媛）1140610

#蘋果
#全球開發者大會
影片來源：Apple
蘋果公司9日在美國加州總部Apple Park舉辦全球開發者大會（WWDC）實體特別活動。圖為總部園區外的訪客中心。中央社記者吳家豪舊金山攝 114年6月10日
蘋果公司9日在美國加州總部Apple Park舉辦全球開發者大會（WWDC）實體特別活動。圖為總部園區外的訪客中心。中央社記者吳家豪舊金山攝 114年6月10日
蘋果公司9日在美國加州總部Apple Park舉辦全球開發者大會（WWDC）實體特別活動，站在賈伯斯劇院外，可遠眺蘋果總部辦公室。中央社記者吳家豪舊金山攝 114年6月10日
蘋果公司9日在美國加州總部Apple Park舉辦全球開發者大會（WWDC）實體特別活動，站在賈伯斯劇院外，可遠眺蘋果總部辦公室。中央社記者吳家豪舊金山攝 114年6月10日
延伸閱讀
蘋果WWDC缺新意？專家：強調跨裝置整合 iPad更像Mac電腦蘋果iOS新系統命名 2025年發表卻用26原因曝光
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：