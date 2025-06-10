蘋果WWDC亮點一次看 iOS 26液態玻璃設計、開放AI基礎模型

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（中央社記者吳家豪舊金山9日電）蘋果公司（Apple）今天舉辦年度全球開發者大會（WWDC）主題演講，公布新一代軟體並更改命名方式，打造更具一致性的跨裝置操作體驗，同時開放旗下人工智慧（AI）基礎模型給第三方開發者運用。究竟這場全軟體的發表會有哪些特色，9大亮點一次看。

一、iOS 26

採用全新設計語言Liquid Glass（液態玻璃），靈感來自visionOS，模擬能反射與折射周圍的半透明材質，帶來更具表現力、更令人愉悅的體驗，同時保有iOS的熟悉感。

「電話」和「訊息」App的更新協助使用者保持聯繫，同時消除騷擾來電。iOS 26也在CarPlay、Apple Music、「地圖」和「錢包」推出新功能，並推出Apple Games這款一站式App，讓玩家能在同一個地方找到所有遊戲。

在「鎖定畫面」上，時間會依照影像裡有的空間，流暢調整位置；空間場景會在使用者移動iPhone時呈現3D效果。更精簡的「相機」介面設計幫助使用者專注於拍攝當下瞬間，「照片」App更新後，將「圖庫」和「選集」顯示為分別的標籤頁。

蘋果公司（Apple）9日在全球開發者大會（WWDC）發表iOS 26作業系統，採用Liquid Glass（液態玻璃）全新設計語言，模擬能反射和折射周圍的半透明材質，為iPhone操作提供全新體驗，亦是首次全平台共通的設計。中央社記者吳家豪舊金山攝 114年6月10日

二、watchOS 26

全新Liquid Glass設計，讓「智慧型堆疊」、「控制中心」、「照片」錶面，以及App內的導覽和控制選項等功能更具表現力。

Apple Intelligence透過Workout Buddy強化健身體驗，提供個人化的語音鼓勵。「健身」App採用全新版面設計，並依據使用者的音樂喜好和體能訓練類型提供聆聽曲目。

三、tvOS 26

Apple TV App經過重新設計，結合Liquid Glass帶來漂亮的全新海報式視覺藝術設計，可展示更多節目和電影，提升使用者探索娛樂的方式。

tvOS 26將伴唱的樂趣提升到全新層次，使用者能把iPhone變成Apple TV的手持式麥克風，在歡唱最愛歌曲時，放大人聲音量。與朋友一起展開派對時，大家都能用自己的iPhone將歌曲加入點歌列表，或在螢幕上以表情符號互動。

四、masOS Tahoe 26

透過更新的「控制中心」，以及針對檔案夾、App圖示和小工具的全新顏色選項，使用者可以更進一步個人化使用體驗。

「電話」App在Mac登場，讓「接續互通」功能變得更好用，使用者可以取用所有iPhone上的功能，包含「通話記錄」、「常用聯絡人」和「語音信箱」，以及「來電過濾」和Hold Assist通話保留助理等新功能。

Spotlight索引推出歷來最大幅度更新，使用者現在可以直接執行寄送電子郵件或撰寫備忘錄等數百項動作，更快取得內容。

五、visionOS 26

visionOS 26除了讓小工具變得具空間感，還能無縫整合進使用者的空間中，並在每次戴上空間運算設備Apple Vision Pro時再次顯示。visionOS 26的小工具可自訂，針對邊框寬度、顏色和深度提供多種選項。

visionOS 26也新增支援Insta360、GoPro和Canon所拍攝出的180度、360度及廣視角內容，同時透過全新企業級應用程式介面（API），能打造visionOS獨家的空間體驗。此外也加入對PlayStation VR2 Sense控制器的支援，代表玩家能在Apple Vision Pro玩到全新一批遊戲。

影片來源：中央社

六、iPadOS 26

iPadOS 26是歷來最大規模的iPadOS新版本，全新視窗系統讓使用者能流暢調整App視窗大小、將視窗任意放置在指定的位置，以及同時間開啟更多視窗。

全新選單列讓使用者只要從螢幕頂部向下滑動，或將游標移至頂部，即可啟用App內提供的指令。使用者可以透過選單列的搜尋功能，迅速找到App內特定功能或相關提示。此外，開發者也能在自己的App內自訂選單列的功能。

七、AirPods用途更廣泛

蘋果今天預覽AirPods 4、AirPods 4主動式降噪款和AirPods Pro 2的錄音室等級錄音和相機遙控功能，帶來全新的內容拍攝方式，並改良使用者的溝通體驗。

錄音功能的更新讓創作者能隨時隨地錄下錄音室等級人聲，而且透過簡單按壓 AirPods耳機柄，即可從遠處啟動或停止錄影。

相機遙控功能讓遠距拍攝內容變得更容易。在iPhone或iPad上使用內建的「相機」App或相容的第三方相機App時，內容創作者可長按AirPods耳機柄來拍照或開始錄影，再次長按即可停止錄影。

八、Apple Intelligence全新功能

Apple Intelligence全新功能個人智慧系統Apple Intelligence提供例如Live Translation（即時翻譯）等功能，為使用者帶來新的溝通方式。「訊息」中的Live Translation可自動翻譯文字；在FaceTime視訊通話中，使用者聆聽說話者聲音的同時，可透過即時翻譯的字幕理解對話內容。

現在「視覺智慧」讓使用者能利用自己iPhone螢幕上的內容，更快速完成更多事項。使用者可以針對自己在螢幕上看見的內容，向ChatGPT提問，也能透過Google和其他支援的App搜尋類似圖片。

視覺智慧也能偵測到使用者正在瀏覽一項活動，並提出加入至行事曆的建議，接著Apple Intelligence會擷取該活動日期、時間和地點，預先填入重點資訊。使用者只要按下用來截圖的按鍵，即可針對螢幕內容啟用視覺智慧。

九、開放AI基礎模型

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蘋果宣布透過Foundation Models框架，開發者能將Apple Intelligence納入開發過程，為使用者帶來更智慧、離線也可使用、保護隱私，且AI推論免費的全新體驗。

此框架為Swift程式語言提供原生支援，開發者能用最低3行程式碼，即可輕鬆存取Apple Intelligence模型。引導式生成、工具調用等功能都已內建於此開發框架中，讓開發者能更輕鬆在現有App中導入生成式技術。（編輯：林淑媛）1140610

影片來源：Apple

蘋果公司9日在美國加州總部Apple Park舉辦全球開發者大會（WWDC）實體特別活動。圖為總部園區外的訪客中心。中央社記者吳家豪舊金山攝 114年6月10日