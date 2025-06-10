加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專題／混血體操女孩陳瑞安轉籍台灣尋根又重生 瞄準奧運頒獎台
首頁 / 科技
蘋果iPhone
新聞專題
蘋果iPhone1/300
首頁 / 科技

蘋果iOS新系統命名 2025年發表卻用26原因曝光

2025/6/10 13:28（6/10 13:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：中央社

（中央社記者吳家豪舊金山9日電）蘋果公司（Apple）今天在全球開發者大會（WWDC）發表iOS 26等作業系統，命名改以年份為基礎，部分用戶不解為何2025年發表卻用26命名。事實上蘋果考慮的是「前瞻性」，因為多數用戶可能等到2026年才會升級新版軟體。

蘋果以往都用連續數字為軟體命名，2023年發表iOS 17，2024年推出iOS 18，但不同軟體的命名略顯混亂，同樣在2023年發表的軟體還有watchOS 10和macOS Sonoma，與iOS命名邏輯並不一致。

為了統一各軟體的命名，蘋果在今年WWDC宣布捨棄沿用多年的連續數字，改以年份為基礎，例如今天推出的新版iOS將使用到2026年，大部分用戶也可能等到2026年才升級軟體，以26命名可以讓用戶了解，這個版本的iOS將在2026年持續驅動蘋果產品。

此外，蘋果在今天下午舉辦的WWDC Platforms State of the Union主題演講中，針對支援Mac的硬體做出調整，macOS Tahoe 26將是最後一個支援搭載英特爾（Intel）晶片Mac的作業系統。

google news透過 Google News追蹤中央社

目前支援macOS Tahoe 26系統的英特爾晶片Mac機種包括2019年款16吋MacBook Pro、2020年款13吋MacBook Pro、2020年款27吋iMac和2019年款Mac Pro，可使用全新設計、Spotlight索引更新、Continuity接續互通等許多新功能。這些相容機種將持續獲得為期3年的安全性更新。

先前針對從英特爾Mac電腦轉移到蘋果晶片Mac電腦所推出的Rosetta轉移工具，將在未來2個macOS主要版本（直到macOS 27）持續提供，作為支援英特爾應用程式的通用工具，協助開發者完成轉移作業。（編輯：林淑媛）1140610

延伸閱讀
蘋果WWDC缺新意？專家：強調跨裝置整合 ipad更像Mac電腦蘋果iOS 26亮點一次看 液態玻璃設計風格、鎖定畫面Safari大改版蘋果WWDC iOS26亮相 宣布開放AI模型、FaceTime即時翻譯
蘋果iPhone
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
蘋果WWDC缺新意？專家：強調跨裝置整合 ipad更像Mac電腦
37
更多編輯台推薦新聞：