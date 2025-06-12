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研調：iPhone首季生產數季減40% 三星重回全球第一

2025/6/12 18:13（6/12 18:28 更新）
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圖為iPhone 16（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北12日電）TrendForce調查，今年第1季全球智慧手機生產總數達2.89億支，年減約3%，其中，中國地區受惠補貼紅利，銷量微幅成長；蘋果（Apple）第1季生產總數季減40%，三星季增約21%，市占排名重回全球第一。

根據TrendForce調查，2025年第1季全球智慧手機生產總數達2.89億支，較2024年同期減少約3%，但各品牌生產表現相對平穩。其中，中國第1季的銷售得利於補貼紅利，帶動銷量微幅成長。

展望第2季生產表現，TrendForce指出，因國際政經情勢的不確定性，買氣受到壓抑，各品牌的生產表現預估持平第1季。

觀察各主要品牌表現，TrendForce指出，三星（Samsung）第1季因進入上半年旗艦新機備貨期，以及因應美國新關稅政策調升生產計畫，智慧手機生產總數接近6400萬支，季增約21%，單季排名重回全球第一。

針對蘋果（Apple）狀況，TrendForce表示，隨著新機鋪貨進入尾聲，第1季生產總數季減40%，降至4800萬支，市占排名第2，Apple因其產品多不在中國補貼範圍內，加上該市場競爭激烈，導致第1季在中國市場市占明顯衰退，反觀美國市場，受關稅政策刺激，上半年需求前置趨勢明顯，卻也為下半年的銷售埋下不確定性。

TrendForce指出，Xiaomi（包括子品牌Redme及Poco）第1季產量近4200萬支，排名穩居第3，該品牌高中低產品布局完整，加上補貼政策帶動，第1季表現不俗。另一方面，Xiaomi「人車家一體化」的產品生態鏈也進一步拉升該品牌的市場定位，有助高階智慧型手機銷售。

市占排名第4為Oppo（含子品牌OnePlus及Realme），第1季生產約2700萬支，季減26%，和2024年同期相比下滑19%，TrendForce觀察，主要因調節成品庫存所致，該品牌近年來積極拓展歐洲、南美洲等海外市場，其中Realme平價且新穎的設計，在南美市場獲得年輕族群青睞。

至於Vivo（包括子品牌iQoo）第1季生產總數為2400萬支，市占排名第5，該品牌銷售以中國市場為主，同樣受惠補貼政策帶動，第1季生產表現較去年同期成長。

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Transsion（含TECNO、Infinix及itel）第1季總產出接近2200萬支，季減20%，排第6名。

TrendForce表示，Tanssion目前的銷售地以中國以外的新興市場為主，未能收穫消費補貼紅利。另外，受到其他競爭對手也加大對非洲、中亞等市場的投資，加上2024年同期受惠庫存回補墊高基期影響，使得今年第1季產量年減較為明顯，接近28%。（編輯：張均懋）1140612

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