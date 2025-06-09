蘋果開發者大會倒數 傳開放AI基礎模型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪舊金山8日電）蘋果公司（Apple）將於台灣時間10日起舉辦年度全球開發者大會（WWDC），外媒預測，蘋果將向第三方開發者開放人工智慧（AI）基礎模型、大幅改版iOS等作業系統介面，並將作業系統命名策略從連續數字改為以年份為基礎。

為期一週的WWDC將由台灣時間10日凌晨1時的Keynote發表會揭開序幕，匯聚全球蘋果開發者社群，深入介紹最新的蘋果工具、技術與功能，包括iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS與watchOS系統上的各項發展。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）在最新一期Power On電子報指出，今年WWDC最重要的AI消息，將是蘋果向第三方開發者開放基礎模型，希望能刺激AI新功能和新App加速開發，幫助蘋果在AI市場急起直追。

葛曼也預測，蘋果將在下一版iOS內建一站式遊戲App，讓用戶能開啟遊戲、探索新作品、查詢領先者排行榜、與其他玩家互動，用來取代現有遊戲中心。

此外，葛曼表示，蘋果可能放棄沿用多年、使用連續數字為系統命名的策略，改為以年份為基礎的命名方式，例如iOS 26、iPadOS 26等，讓不同系統的版本號碼更一致，也讓使用者更容易辨識版本年份。

透過 Google News 追蹤中央社

蘋果將於美國加州總部Apple Park舉辦WWDC實體特別活動，中央社記者現場搶先取得蘋果提供開發者與媒體的隨身包，包括印有WWDC 2025字樣的黑色帆布袋、黑粉配色的水壺、5枚特製別針。

其中一枚別針印有M字樣，代表蘋果開發的Metal應用程式介面（API）。採用Metal的遊戲或App可透過API直接控制繪圖處理器（GPU）硬體，在更短時間內運算高解析度的圖形、將載入時間降到最低。（編輯：張良知）1140608

蘋果公司將從台灣時間10日起舉辦年度全球開發者大會（WWDC），邀請部分媒體參與現場實體活動，提供的隨身包贈品包括印有WWDC 2025字樣的黑色帆布袋、黑粉配色的水壺、5枚特製別針。中央社記者吳家豪舊金山攝 114年6月9日