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蘋果全球開發者大會6/10登場 傳iOS 19大改版

2025/3/26 10:11（3/26 10:26 更新）
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蘋果公司宣布，將於台灣時間6月10日至14日在線上舉行一年一度的全球開發者大會（WWDC），開放所有開發者免費參與，將聚焦蘋果軟體的最新發展。（蘋果提供）中央社記者吳家豪傳真 114年3月26日
蘋果公司宣布，將於台灣時間6月10日至14日在線上舉行一年一度的全球開發者大會（WWDC），開放所有開發者免費參與，將聚焦蘋果軟體的最新發展。（蘋果提供）中央社記者吳家豪傳真 114年3月26日
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（中央社記者吳家豪台北26日電）蘋果公司（Apple）今天宣布，將於台灣時間6月10日至14日在線上舉行一年一度的全球開發者大會（WWDC），有望發表介面設計大幅改版的iOS 19作業系統，以及iPadOS 19、macOS 16等系統更新，吸引更多Android用戶。

蘋果在官網發文說明，WWDC25開放所有開發者免費參與，將聚焦蘋果軟體最新發展。今年會議將提供開發者與蘋果專家交流的機會，以及對新工具、框架和功能的見解。

為慶祝WWDC開幕，蘋果將於美國當地時間6月9日在加州總部Apple Park舉辦實體體驗活動，開發者可現場觀看Keynote發表會與Platforms State of the Union活動，並與蘋果專家進行一對一或小組形式的交流，還能參與特別活動。

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此外，蘋果透過Swift Student Challenge學生挑戰賽來支持新一代開發者，今年的申請者將於3月27日收到結果通知，獲獎者有資格申請參加在Apple Park舉辦的特別活動。作品獲得青睞的50名傑出獲獎者（Distinguished Winners），將受邀前往加州古柏迪諾（Cupertino）體驗3天的活動。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）日前預測，今年蘋果系統更新將是自2013年iOS 7以來最大幅度改版升級，不只更換使用者介面設計和美學風格，從選單、視窗到功能都有明顯變化，並導入新一代大型語言模型，將徹底改變用戶操作裝置的方式。（編輯：林家嫻）1140326

#WWDC
#蘋果
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