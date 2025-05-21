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蘋果WWDC發表會6/10登場 AI新策略受關注

2025/5/21 16:01（5/21 16:13 更新）
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蘋果公司logo。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者吳家豪台北21日電）蘋果公司（Apple）揭曉2025年度全球開發者大會（WWDC）的活動內容，將於台灣時間6月10日凌晨1時舉辦Keynote發表會，可透過線上直播免費觀看；外界預期將推出iOS 19、iPadOS 19等作業系統全新介面，並公布人工智慧（AI）策略最新進展。

以往蘋果在AI領域策略較為保守，進展不如Google、Meta等競爭對手。根據外媒報導，蘋果原本預計今年4月隨著iOS 18.4更新，一起推出導入AI功能的語音助理Siri，卻因為改善時間比預期更久，被迫延後到2026年。日前傳出蘋果已下定決心改組內部AI核心團隊，加快AI發展腳步。

蘋果在官網發文說明，WWDC25將於6月10日至14日在線上舉行，匯聚全球蘋果開發者社群，深入介紹最新的蘋果工具、技術與功能。全球開發者將能與蘋果工程師、設計師和技術推廣專家交流，並收看超過100場會議內容，有助於打造出適合蘋果各項產品平台的App與遊戲。

6月10日凌晨1時的Keynote發表會結束後，將舉辦Platforms State of the Union活動，深入介紹新工具，包括iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS與watchOS系統上的各項發展。

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Apple Developer Program成員和Apple Developer Enterprise Program成員也將有機會透過線上團體實驗室與一對一預約，直接與蘋果專家互動。

此外，蘋果透過Swift Student Challenge學生挑戰賽來支持開發者，今年是第2次選出有優秀作品受肯定的50名「傑出獲獎者」（Distinguished Winners），前往美國加州蘋果總部Apple Park參加為期3天的特別體驗活動。（編輯：張均懋）1140521

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