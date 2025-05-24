傳甲骨文將買1.2兆元輝達晶片 用於OpenAI資料中心
2025/5/24 07:58（5/24 08:28 更新）
（中央社舊金山23日綜合外電報導）「金融時報」今天報導，甲骨文公司（Oracle）將支出約400億美元（約新台幣1.2兆元）購買輝達（NVIDIA）高性能晶片，用於OpenAI的美國新資料中心。
「金融時報」（Financial Times）引述知情人士報導，雲端服務供應商甲骨文將購買約40萬個輝達GB200晶片，並將運算能力租賃給OpenAI。
透過 Google News追蹤中央社
這個資料中心位在德州阿比林（Abilene），是由美國首屈一指人工智慧（AI）公司領導的「星際之門計畫」（Stargate Project）一部分，在全球激烈競爭下，藉以增強美國在AI產業的重要性。
路透社尋求置評，但OpenAI和甲骨文未立即回覆，輝達發言人則婉拒置評。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1140524
延伸閱讀輝達擬攜台積電等公司 在美打造數千億美元AI基礎設施AI布局 軟銀砸2145億收購美晶片設計公司路透：輝達如何保住AI晶片業王冠 黃仁勳在台期間給答案皮查伊：Google擁有搜尋 能讓AI真正普及蘋果WWDC發表會6/10登場 AI新策略受關注
- 傳甲骨文將買1.2兆元輝達晶片 用於OpenAI資料中心2025/05/24 07:58
- 2025/05/23 18:18
- 2025/05/23 18:13
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
中國打造戰略堡壘與美抗衡 2024年研發資金達15兆