皮查伊：Google擁有搜尋 能讓AI真正普及

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（中央社記者張欣瑜舊金山21日專電）Google執行長皮查伊今天在I/O大會被問到AI的潛力和挑戰，表示現在是科技發展非常關鍵也最令人興奮的時刻，智慧化、個人化、代理是未來發展關鍵，他也強調，Google擁有「搜尋」，能讓AI真正普及。

自2015年接任Google執行長，皮查伊（Sundar Pichai）領導Google走過10個年頭，見證並推動多項科技革新。近年，人工智慧（AI）飛快發展，Google在AI上的應對發展備受關注，皮查伊在今年Google I/O開發者大會以「從研究到真實發生」詮釋現況。

皮查伊今天與國際媒體對談，表示「科技領域從未有過如此令人振奮的時刻」，現在他若離開辦公室1、2個星期，總會有新的東西需要了解，這是他從未有過的感受。

他強調，現在是非常關鍵的時刻，必須盡快將產品工具釋出給使用者、開發者，因此，現在不必再等到I/O大會才推出最新模型或產品，這樣的變化「正好反映出我們所處的這個時代」，必須將產品盡早交給使用者，才能更快獲得反饋並迅速做出調整。

皮查伊再次回憶他成長的年代，印度家中申請市內電話要等上5年，當時印度大多數人無法擁有電話，行動電話的出現讓許多印度人終於有了聯繫的工具，「AI也是如此，它帶來的正是這種可能性。」

他說，Google發展AI，不僅是想提供最先進技術，「我們之所以如此努力，是因為我們擁有像搜尋這樣的產品，能夠讓AI技術真正普及到數十億的用戶手中。」

他樂觀表示，AI科技浪潮是一個極佳的機會，讓下一代的孩子能夠以前所未有的方式獲取知識、創造新事物。Google也致力讓創新能在全世界各個國家開花結果。

他指出，智慧化、個人化、代理將是Google接下來重要的發展方向。

被問到AI帶來的挑戰，AI是否會取代人類、不懂AI的人是否會被懂AI的人取代，皮查伊認為，對大多數人來說，這是一個擁抱AI工具的機會，學會如何使用它們，並將它們融入工作流程中，「我認為這是最好的準備方式之一，這也是一個機會。」

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他說，「在數位世界中，擁抱創新並適應它是很重要的。」

Google近期面臨多項反壟斷指控，針對此問題，皮查伊僅指出Google積極回饋，投資許多公司，也提供技術讓外部進行創新，相信最終Google必須靠實力來取得成功。（編輯：陳承功）1140522