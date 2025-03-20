AI布局 軟銀砸2145億收購美晶片設計公司

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本軟銀集團宣布達成協議，以65億美元（約新台幣2145億）收購美國晶片設計公司Ampere Computing。軟銀集團表示人工智慧熱潮帶動晶片需求大增，這筆交易仍待監管機構批准。

法新社報導，軟銀集團（SoftBank Group）在聲明中形容，Ampere Computing是一間以ARM運算架構（主要優勢包括高效能和低功耗），做到「高性能、節能、永續人工智慧（AI）科技」的晶片設計公司。

軟銀集團已經是安謀國際科技公司（ARM Holdings）的大股東，後者的技術大多運用在智慧型手機上。

這筆收購案預計2025年下半年完成，將加強軟銀集團在AI領域布局。

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軟銀集團與ChatGPT開發商的美國OpenAI今年2月宣布，雙方將成立合資公司，提供日本企業先進AI技術。

除此之外，美國總統川普今年1月在白宮宣布，軟銀、OpenAI、甲骨文（Oracle）將共同成立AI基礎建設的Stargate計畫，投資總額高達5000億美元（約新台幣16兆5000億元）。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1140320