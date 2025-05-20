蘋果生產移出中國 富士康對印度投資15億美元
2025/5/20 15:35（5/20 15:47 更新）
（中央社倫敦20日綜合外電報導）蘋果供應商富士康公司在一份文件中表示，將對印度投資15億美元。蘋果公司正將更多生產線移出面臨關稅打擊的中國。
路透社報導，根據這項倫敦證券交易所（London Stock Exchange）文件，富士康公司（Foxconn）新加坡子公司將以每股10盧比，收購印度裕展科技（Yuzhan Technology India）普通股127億7000萬股，交易總金額為1277億4000萬盧比（15億美元）。
印度裕展科技是富士康集團旗下在南印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的子公司，除生產電子零件，也組裝蘋果iPhone手機。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
路透社上個月報導，美國總統川普對中國的關稅政策已令供應鏈引以為憂，擔心iPhone手機價格飆升。在此一背景下，蘋果將印度定位為替代生產基地。
蘋果3月提高在印度生產，對美國出口約600噸重、價值20億美元的iPhone手機。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140520
延伸閱讀金融時報：美售蘋果iPhone2026年底前全在印度組裝美媒：蘋果、鴻海擴大印度生產 中國阻礙設備輸出川普關稅戰供應鏈重組 加速台灣資訊產業第三波遷徙中國電動車產業鏈大舉進駐泰國 衝擊在地企業
- 蘋果生產移出中國 富士康對印度投資15億美元2025/05/20 15:35
- 2025/05/13 12:01
- 2025/05/12 21:01
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
蘋果iOS 18.5更新 解鎖iPhone 13衛星通訊功能