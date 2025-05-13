蘋果iOS 18.5更新 解鎖iPhone 13衛星通訊功能

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（中央社記者吳家豪台北13日電）蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 18.5作業系統更新，為舊機型iPhone 13系列新增支援衛星通訊功能，不過由於台灣3大電信業者尚未提供衛星通訊服務，用戶暫時無法在台灣使用此項功能。另iOS 18.5也修正Apple Vision Pro App可能顯示黑畫面的問題。

6月是同志驕傲月，iOS 18.5加入鎖定畫面的「驕傲和諧」背景圖片，展現包容性。其他新功能包括子女裝置嘗試使用「螢幕使用時間」密碼解除限制時，父母會收到通知；在第三方裝置購買Apple TV內容時，新增「用iPhone購買」的選項。

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蘋果衛星通訊功能原本適用於iPhone 14系列及後續機型，須內建衛星晶片，在無法使用行動網路且沒有Wi-Fi訊號的情況下，可以將iPhone連接到衛星，以傳送訊息給緊急服務單位、要求道路救援、向親朋好友傳訊息，並分享自己的所在位置。

可惜的是，台灣3大電信業者目前尚未提供衛星通訊服務，iPhone 13系列用戶即使更新到iOS 18.5，也暫時無法在台灣使用衛星功能。（編輯：萬淑彰）1140513