加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案開庭作證 朱亞虎：行賄我認罪、我懺悔
首頁 / 科技
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧2/300
首頁 / 科技

傳蘋果擬將AI導入Safari 恐撼動Google主導地位

2025/5/8 12:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）計劃增加由人工智慧（AI）驅動的搜尋選項到旗下瀏覽器Safari，此舉對谷歌（Google）是一大打擊，因谷歌利潤豐厚的廣告業務高度仰賴iPhone用戶使用其搜尋引擎。

路透社報導，這項消息使Google母公司Alphabet收盤重挫超過7%，市值蒸發約1500億美元。

蘋果服務資深副總裁克佑（Eddy Cue）今天在一場關於Google在網路搜索領域占主導地位的反壟斷案件中作證。一名熟悉相關事務的消息人士援引克佑說法告訴路透社，蘋果「正在積極考慮重塑Safari」。

這名消息人士指出，克佑稱由於愈來愈多用戶轉而使用AI，上個月Safari的搜尋量首次下滑。蘋果的股價收盤下跌1.1%。

Google發布聲明表示，公司持續看到Google搜尋整體查詢次數有所成長，其中包含「來自蘋果設備與平台的總搜尋量」。

Google也在聲明中寫道，「人們發現Google的搜尋引擎對他們的查詢需求更有幫助，而他們正在以新方式和新目的使用搜尋引擎」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

Google指出，語音和視覺搜尋功能是帶動搜尋量成長的因素之一。不過目前尚不清楚克佑是否使用相同的比較基準。

儘管如此，蘋果高階主管的評論顯示，搜尋領域很可能正在出現重大變革，而這會威脅到Google在搜尋領域的主導地位。Google一直是行銷人員的首選廣告平台，但現在成為美國反壟斷監管機構的目標，後者已對Google提起兩宗重大訴訟。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1140508

#AI
#Alphabet
#Apple
#iPhone
#Safari
#谷歌
#蘋果
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
傳OpenAI告訴投資人 重組後分給微軟營收比重將砍半
66
更多編輯台推薦新聞：