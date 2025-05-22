柏霖新歌用iPhone拍MV 凸顯創作哲學拍到更重要

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（中央社記者吳家豪台北22日電）歌手柏霖PoLin以創作專輯「允許萬物破碎」入圍36屆金曲獎最佳華語男歌手，他的新歌MV用iPhone拍攝，讓團隊突破傳統器材限制、更聚焦內容，也印證了「拍到比拍好更重要」的創作哲學。

柏霖與導演Birdy、攝影指導高爾賢前往德國柏林短短3天拍出4支MV，效率驚人，其中3支已上架，包括「沒能夠愛」、「破繭」、「好像被一支箭矢跟蹤」，蘋果公司今天邀請柏霖、Birdy和高爾賢向媒體分享拍攝經驗。

「沒能夠愛」MV全面以iPhone一鏡到底方式拍攝，畫面極簡。Birdy說，出國拍MV都是「打帶跑」方式，器材和地點的選擇很重要，他的想法是要有一張國外隨處可見的長凳，MV中柏霖一個人在長凳上跳雙人舞，只要找到適合的光線和背景，就可以呈現想要的內容，有一點「半游擊戰」的感覺。

Birdy說，拿傳統攝影機拍攝時，路人都會觀看，「但拿iPhone沒人會理你」，這就是最大的優點，可以記錄當下最真實的場景，「最好的創作器材，永遠是你最方便的那一台。」

第二次用iPhone拍片的高爾賢指出，拍到畫面素材比拍得好更重要，不管是否有拍好，至少要拍到素材，回去可以讓故事重整或二次創作，不是拿好的器材就夠。

中央社記者詢問這次一邊旅行一邊拍攝，需要掌握哪些原則，Birdy表示，想要創造美好瞬間的時候，被拍攝者必須要意識到被拍攝，了解在不同地點移動時可能出現很棒的鏡頭，任何時候只要發現相機在旁邊，就會準備好。

Birdy說，很多人求好心切，看到某個畫面出現的瞬間，覺得來不及就放棄拍，其實手機拿起來還是拍得到，「不要放棄任何來得及創作的機會」，現在短影音一個鏡頭的長度不會超過3到5秒。

高爾賢也同意，創作者不能放棄任何想拍的念頭，一般人如果想把畫面拍好，需要先了解手機基本操作，再來是注意光源，理解光的好看程度；他們在德國拍片最有趣的是，整天的光都是斜的，怎麼拍都好看。

高爾賢提到，輕巧的攝影機可以直接拿起來就拍，增加便利性，如果想在創作上有所突破，會有更多加分效果。像iPhone這樣的小型機器很適合拍動作片，比大機器更容易拍出更酷的角度。

柏霖表示，在大機器前面，工作人員非常多，自己往往無法全然放鬆，「我認為感覺很重要」，這次團隊成員與他的頻率很接近，不怕嘗試也不怕麻煩，讓他很放心。雖然工作時間比較長，但他隨時都準備好，事實上也真的在旅行。

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談到人工智慧（AI）可以生成影片、補充畫面，對創作者帶來什麼影響，Birdy直言，AI根本不會取代創作者，AI是一個工具，可以幫忙寫腳本，但創作者的靈魂與創作核心難以取代，「人腦還是有厲害的地方」。

高爾賢說，觀眾其實很聰明，可以感受到鏡頭裡是真人或AI在演出。拍片有趣之處是人與人之間的互動，最後展現出來的結晶，AI很難取代。（編輯：翟思嘉）1140522