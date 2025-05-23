川普警告蘋果 iPhone不在美製造需付至少25%關稅

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普今天警告蘋果公司（Apple），其在美國銷售的iPhone若不是在美國本土製造，蘋果可能被課徵至少25%關稅。

綜合法新社與路透社報導，川普（Donald Trump）在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，如果在美國銷售的iPhone不是於美國當地製造，「蘋果需向美國支付至少25%關稅」。

這項消息公布後，蘋果股價今天盤前交易聞訊下跌近3%。

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川普在貼文寫道：「我很久以前就告訴蘋果的（執行長）庫克（Tim Cook），我期盼在美國銷售的iPhone能在美國製造和生產，而非印度或其他地方。」

路透社上月披露，川普對中國課徵高關稅，引發外界擔憂iPhone供應鏈及其價格將上漲之際，蘋果將印度定位為替代中國的製造基地。（譯者：洪啓原/核稿：洪培英）1140523