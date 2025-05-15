川普稱印度提出對美零關稅 自曝不希望蘋果設廠當地

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（中央社卡達首都杜哈15日綜合外電報導）美國總統川普今天在卡達與商界領袖會面時表示，印度向美國提出「零關稅」的貿易協議。此外他還透露，他曾告訴蘋果執行長庫克，他不希望蘋果在印度設廠。

綜合路透社和彭博的報導，川普（Donald Trump）在卡達首都杜哈（Doha）與企業領袖會面時說：「在印度賣東西非常困難，他們正向我們提出基本上願意對我們徵收零關稅的一項協議。」

川普在同一場合還提到他與蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）的對話：「我告訴他，我不希望你在印度建廠。」川普表示，這次談話的結果是，蘋果將提高「在美國的產量」。

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川普政府4月9日宣布對主要貿易夥伴暫緩實施高關稅為期90天，這段期間維持10%基本關稅後，新德里當局正力拚在這個關稅暫緩期內與美國達成貿易協議。

美國是印度的最大貿易夥伴國，2024年雙邊貿易總額約為1290億美元（約新台幣3兆8919億元），印度目前對美貿易順差為457億美元。（譯者：洪啓原/核稿：劉淑琴）1140515