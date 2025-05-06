信用利差縮小 蘋果2年來首度發債籌得1357億元

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（中央社紐約5日綜合外電報導）美國科技業巨擘蘋果公司（Apple Inc.）今天晚間發售價值45億美元（約新台幣1357億元）債券，2年來首度發債。蘋果表示打算將收益用於購買庫藏股及償付未清償債務。

路透社報導，蘋果這次發售了15億美元的3年期債券，以及各10億美元的5年期、7年期和10年期債券。而本月至今年11月間，蘋果則有80億美元債務將到期。

蘋果挑在此時發債，很可能因為美國總統川普（Donald Trump）4月底宣布他會對幾個國家放寬關稅措施後，已引發投資等級債券利差縮小。最新數據顯示，2日美國投資級債券平均利差已較前日下跌3個基點至106個基點。

自從川普最先在4月2日宣布嚴厲的全球對等關稅措施、其後又提供寬限期，導致債券市場信用利差持續數週反彈，激起新債發售增加。許多計劃發債的公司也趕在美國聯邦準備理事會（Fed）7日召開貨幣政策會議前出手，以免受到市場動盪影響。

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1名知情人士透露，蘋果這次發債遠遠供不應求，認購總額高達100億美元。

分析師表示，由於市場不確定性將投資人推向較高等級債券避險，因此這類資產的需求預料會維持暢旺。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140506