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川普揮關稅大棒 聯合國預測全球經濟成長趨緩

2025/5/16 13:46
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（中央社紐約聯合國總部15日綜合外電報導）聯合國今天預測，在美國大幅加徵關稅和貿易緊張加劇下，全球今、明兩年經濟成長趨緩。

美聯社報導，聯合國經濟學家表示，導致全球成長趨緩的因素還包括地緣政治情勢不穩定，以及生產成本高漲、供應斷鏈和金融動盪等威脅。

聯合國經濟和社會事務部經濟分析與政策部門主管穆克吉（Shantanu Mukherjee）表示：「如今，空氣中彌漫著不確定性。」

穆克吉在發布聯合國年中預測時告訴記者：「這是全球經濟的緊張時期…今年1月時，我們原本預期未來兩年經濟將保持穩定，即便低於均值，仍是成長，但自此以後，前景趨於黯淡，各方面也出現大幅波動。」

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聯合國現在預測全球經濟今年成長2.4%、明年成長2.5%，分別較1月時的預期下修0.4個百分點。

全球去年經濟成長2.9%。（譯者：徐睿承/核稿：何宏儒）1140516

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