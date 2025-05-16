沒時間與150國逐一談判 川普：數週內致函通知新稅率

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（中央社阿布達比16日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，由於在自訂的對等關稅7月大限之前，沒有足夠時間與各國逐一談判，他的貿易談判代表計劃針對個別的新關稅稅率，與大約150個國家進行聯繫。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普今天在阿布達比商業圓桌會議中表示，財政部長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）將於未來2至3週內「致函」。

「在同一時間有150個國家希望達成協議，但沒辦法與那麼多國家會面。所以在某個時間點、在接下來2至3週期間，我認為史考特（貝森特的名字）和霍華德（盧特尼克的名字）將致函，基本上是要告訴大家，我們將會非常公平，但我們會告訴大家在美國做生意要付出什麼代價。」

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川普4月宣布對全球全面課徵關稅，震撼市場，對全球經濟帶來巨大不確定性。接著，川普宣布與英國達成一項原則性協議，也和中國達成協議，取消對中國商品課徵稅率145%的巨額關稅。

川普的經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）近期表示，目前正在與其他國家洽談約24項協議。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1140516