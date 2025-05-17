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川普稱若無協議中方會分崩離析 願訪中晤習近平

2025/5/17 11:59（5/17 13:08 更新）
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美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年6月在日本大阪舉行的G20峰會上會面。（路透社）
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年6月在日本大阪舉行的G20峰會上會面。（路透社）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國和中國上週末在日內瓦舉行會談，達成相互大幅降低高額關稅共識。美國總統川普在福斯新聞今天播出的訪問中說，如果他沒與對方達此協議，「他們就會分崩離析」。

川普還表示，他願意飛到中國會晤中國國家主席習近平，商討外交政策和經濟議題。

福斯新聞（Fox News）節目主持人提到市場樂見中國坐下來談判時，川普說「如果我當時沒跟中國達成這項協議，他們就會分崩離析，而我們則不會」。

主持人問川普在圓滿結束訪問中東後，會否願意繼續發揮影響力做更多外交訪問，像是跟習近平會談。川普回答「我當然會」，還說美中關係很重要，從不同角度看都是如此。

影片來源：Fox News

彭博（Bloomberg News）指出，川普曾多次表示有意與習近平對話。川普對中國商品祭出高額關稅引發貿易戰，美中上週末同意休兵後，川普本週稍早預測他和習近平可能會通話。

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儘管川普表現出有意與習近平接觸，他仍將自己剛剛結束的沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國之行，形容為目的在避免這些國家倒向北京勢力範圍。

川普告訴主持人：「他們原本要靠向中國…但這不會發生。將這些國家留在我們陣營非常重要。」（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1140517

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