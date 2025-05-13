加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰1/300
首頁 / 國際

川普：歐盟比中國還惡劣 對待美國很不公平

2025/5/13 11:34（5/13 11:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統川普12日在白宮舉行記者會。（路透社）
美國總統川普12日在白宮舉行記者會。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國與中國今天同意各自降低懲罰性關稅稅率，緩解兩國之間的貿易戰。數小時後，美國總統川普說，歐洲聯盟（EU）比中國還惡劣。

總部在美國的新聞網站Politico歐洲版報導，川普批評說：「歐盟在很多方面比中國更惡劣好嗎？我們跟他們才剛開始。喔，他們會降很多。大家等著看。我們會占上風。他們對我們很不公平。」

歐盟多次嘗試與美國談判，希望川普取消對歐洲商品課徵的關稅，卻還沒有突破。

川普上週才剛稱讚歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）「非常棒」，還說他希望雙方很快能會面。

川普已會晤多位歐洲領袖，但范德賴恩尚未敲定與川普的會面，她上週說，她只會在有可談判的「具體」貿易方案的情況下與川普見面。

歐盟上週提議一系列可能的讓步，包括放寬監管和共同努力遏止中國生產過剩，但同時揚言，若談判停滯，將對價值950億歐元（約新台幣3.2兆元）的美國商品課徵關稅。川普的鷹派貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）譴責說，這種假設性反擊是一種挑釁。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國官員近日在瑞士會面後，雙方同意各自降低所謂的對等關稅。

美國對中國進口商品課徵的關稅稅率從145%降到30%；中國從125%降到10%。這是為期90天的暫時性措施，雙方將在這段時間內進一步談判。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140513

延伸閱讀
美中談判關稅變化一圖看懂 小額包裹限制、稀土問題懸而未決美國對歐盟加徵關稅估將涵蓋97%產品 金額逾3兆元歐盟將上告WTO 考慮對美3.2兆元商品祭反制關稅華爾街日報：美藉與英協議告訴世界 10%關稅是基本門檻
川普
是否出席教宗就職彌撒 陳建仁：沒有接到任何指派川普以軍機遣返移民 每飛行時數成本高達80萬元
范德賴恩
烏克蘭軍火產值3年增35倍 正研發成群無人機協調攻擊歐盟執委會主席呼籲：俄烏停火須在無先決條件下實施
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
聯準會官員：美中關稅雖有緩解 經濟成長仍承壓
103
更多編輯台推薦新聞：