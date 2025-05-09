華爾街日報：美藉與英協議告訴世界 10%關稅是基本門檻

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布達成第一個貿易協議，對象是英國。但大多數英國商品仍將面臨美國的10%全球性基準關稅，專家認為這表示10%關稅就是與川普政府談判的「低消」。

華爾街日報指出，美、英達成的貿易協議，是川普宣布對等關稅政策以來，美方希望與各國達成一系列協議中的第一個。但這份協議似乎是雙方官員倉促達成，目前涉及的範疇有限。包括川普政府同意收回對英國鋼鐵、汽車加徵關稅，換取英國購買波音（Boeing）飛機，並擴大美國農產品准入英國市場。

協議內容顯示，川普豁免英國鋼鋁銷往美國須課25%關稅，英國銷往美國的汽車，頭10萬輛的關稅將從25%降至10%；英國將把部分美國牛肉的進口關稅從20%降至零，英國還將削減乙醇關稅。

但大多數英國商品仍將面臨美國對所有國家所課的10%全球性基準關稅。

華爾街日報認為，英美關係親密，英國對美貿易又長年維持逆差、大量購買美國工業製品之餘也不吝於國防開支。然即便如此，英國大多數商品仍不能免於最低10%的關稅門檻，遠高於2023年的不到2%。

投資銀行顧問企業艾維克（Evercore ISI）公司分析師、拜登政府時期的美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）在今天寫給客戶的備忘錄中說：「看樣子10%就是躲不掉的基線。如果連英國都沒辦法把關稅降到零，別人就更不用想了。」

華爾街日報直言，美國如今已成為一個高關稅、保護主義國家。貿易協議的評判標準，不再是降低多少貿易壁壘，而是增加多少（即更注重保護本國產業）。若要說這次與美國達成協議是英國取得成功，也只能說是因為其他國家與美國達成的協議內容恐怕只會更差。

川普與英國達成協議遠比與其他國家達成協議容易。主要是英美雙方貿易關係相當平衡，不像美國與許多其他國家間則存在大規模貿易逆差。

貝倫堡銀行（Berenberg）首席經濟學家史密丁（Holger Schmieding）表示，這份協議「對美國幾乎無足輕重，因為美國從英國進口的商品不多，而從歐盟進口的商品進口量幾乎是從英國進口量的9倍」。

據美國人口調查與統計局（Census Bureau）的資料，2024年美國對英國的貨貿順差為119億美元，兩國間的貨貿總額為1480億美元，英國只是美國第9大貿易夥伴，排在越南之後。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在猶如承諾不會報復的情況下形同放棄大部分籌碼，這也讓川普沒有讓步動機。英國曾想與美國達成自貿協定以彌補失去對歐盟市場准入的損失。然而川普上任，英國只能退而求其次，以把市場准入損失降至最低為目標。

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目前態勢與成本應是英國能承受的範圍，因為美國也僅占英國出口的16%，且若其他國家最終面臨美國更高的關稅，英國商品在美國市場也會更有優勢。

此外，施凱爾另有必須達成協議的非經濟動機。他渴望美國維持對烏克蘭的支持，若不與川普敲定經濟協議，勢將不利於此。（譯者：陳亦偉）1140509