美中關稅休戰 中國宣布暫停制裁45家美企90天
2025/5/14 22:46
（中央社台北14日電）中國商務部今晚以層級較高的不具名發言人名義宣布，為落實中美經貿高層會談共識，4月4日及9日公告列入「不可靠實體清單」的共17家美國實體，以及同時列入「出口管制管控」名單的共28家美國實體，均自今天起暫停列入，為期90天。
中國商務部這項宣布，是美中12日達成關稅談判共識，留出90天緩徵24%關稅作為貿易協商期限後，中方宣布的最新一波緩解措施。而中方4月4日及9日宣布制裁上述45家美國實體，都是逐一針對美國總統川普（Donald Trump）宣布提高對中國關稅的反制措施。
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中國商務部發言人表示，根據相關規定，中國國內企業可申請與這17家原被列入「不可靠實體清單」的美國實體進行交易，而「不可靠實體清單工作機制」將依法進行審核，對符合條件的申請予以批准。
而依相關規定，中國出口經營者如需向原被列入「出口管制管控」名單的28家美國實體出口兩用物項，應根據相關規定向中國商務部提出申請，該部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。（編輯：邱國強）1140514
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