曾揚言買下台積電 前中國紫光董事長趙偉國被判死緩

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（中央社台北14日電）曾揚言買下台積電、合併聯發科的中國紫光集團前董事長趙偉國，因被控造成「國家直接經濟損失」達人民幣8.9億餘元及非法占有國有資產4.7億餘元，今天被依貪污等罪判處死刑緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

央視新聞報導，吉林省吉林市中級人民法院今天一審公開宣判趙偉國貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益等案，除作出上述判決外，還將把追繳在案的趙偉國違法所得返還被害單位。

審判指出，2018至2021年，趙偉國利用擔任紫光集團董事長的職務便利，與特定關係人李祿媛共謀，由李祿媛實際控制的公司低價購買原應由紫光集團購買的房產，獲取房產溢價利益，非法占有中國國有資產價值4.7億餘元（約新台幣近20億元）。

此外，2014至2021年，趙偉國利用擔任紫光集團董事長等職務便利，將本單位的盈利業務交由李祿媛等特定關系人經營，或以明顯高於市場價格向李祿媛經營管理的公司購買代建管理服務，造成「國家直接經濟損失」8.9億餘元。

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同時，趙偉國2019年還指使其實際控制的上市公司董事，將公司項目以明顯低於市場的價格租賃給李祿媛實際經營的公司，致使該上市公司遭受4645萬餘元的經濟損失。

趙偉國2015年擔任紫光集團董事長期間曾訪問台灣，期間高調提議購買台積電25%股份取得主導權，還主張合併聯發科與紫光的晶片設計事業，更敦促台灣取消對中國在晶片領域的投資限制。而他返回中國後還曾公開提議，如果台灣不改變晶片投資法令限制，就應禁止進口台灣晶片。（編輯：邱國強）1140514