美中會談大減關稅 中方談判老將李成鋼廖岷成焦點

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（中央社台北14日電）美中貿易會談結果令人意外，也使中國談判官員成焦點。彭博報導，中國副總理何立峰可能不是最大的貿易專家，但商務部副部長李成鋼及財政部副部長廖岷都有豐富的談判經驗，多年來與美國人打交道，3人確保在談判中既有權力又能堅持立場。

彭博（Bloomberg News）報導，何立峰自1980年代起已與中國國家主席習近平認識，當時兩人在廈門工作。

2023年何立峰接替劉鶴，成為中國對美貿易談判的主帥。劉鶴曾在哈佛留學、英語流利，但何立峰數十年來只在中國地方及發改委工作。

加州大學聖地牙哥分校（UCSD）中國經濟政策專家史宗瀚（Victor Shih）表示，何立峰可能不是最大的貿易專家，但中國有龐大的專家團隊，可以為代表團提供訊息。

58歲的中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼擁有德國漢堡大學法學碩士，英語流利。4月間他出任中國貿易代表後立即引起關注。

李成鋼自2021年2月起擔任中國常駐世界貿易組織（WTO）代表。此前，他在商務部條約法律司及負責反傾銷調查等貿易壁壘相關問題的部門工作了20多年，這使他成為迄今擔任貿易代表職位的人中，貿易經驗最深厚。

報導表示，李成鋼在美中貿易會談後記者會上的一席話，令人難忘。當他被問到週一開盤前會不會發表中美聯合聲明，他說，「中國有句話，好飯不怕晚」，無論聲明何時發布，「這都將是對全世界的好消息」。

曾與李成鋼交手的前世貿發言人羅克威爾（Keith Rockwell）表示，李成鋼是一位強硬、聰明、有耐心的談判者，他「知道自己的事情」，「不會讓美國擺布他」。

羅克威爾表示，李成鋼了解世貿的規則，也知道如何與美國談判代表互動，北京任命他為貿易代表是非常明智的決定。

美國前駐中貿易代表安凱彬（Christopher Adams）表示，李成鋼是一位強硬但有建設性和足智多謀的談判者，深受與他相識的美國官員尊重，並預期他在未來的談判發揮關鍵作用。

報導表示，李成鋼在本週稍後時間將代表中國出席在韓國舉行的亞太經合會（APEC），他有另一個機會與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）互動。

報導又提到，同樣會說流利英語的56歲財政部副部長廖岷，曾參與川普（Donald Trump）第1個總統任期的美中貿易談判。廖岷於劍橋大學獲碩士學位，曾擔任2023年成立的中美經濟工作小組的北京聯絡人。

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廖岷目前的職責包括主管國務院關稅稅則委員會辦公室，負責起草關稅的法律法規及制定關稅談判計劃。他曾擔任中央財經委員會辦公室副主任5年，該委員會是中國最高經濟政策決策機構。

報導提到，廖岷大學時曾是一名民謠歌手，這可能是他如今在外交舞台上展現自信和沉著的原因。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1140514