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美對中關稅降至30% 雙方將建經貿磋商機制

2025/5/12 16:54（5/12 17:20 更新）
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圖為美元及人民幣。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美中經貿高層10、11日在瑞士談判後，白宮今天發布兩國聯合聲明。美國將把對中國商品的關稅自145%降至30%，中國將對美國商品關稅從125%降至10%，雙方應於5月14日前落實。

川普政府在今年4月2日發布的對等關稅（reciprocal tariffs）裡，對中國商品的對等關稅為34%；在中方祭出反制措施後，川普後於4月8日再加課50%，隔天4月9日又調升至125%。

若連同稍早於2、3月時就芬太尼問題對中國所課20%關稅，美國對中國商品的關稅計達145%。

中方則就川普對等關稅措施祭出相應反擊，計對美國商品課125%關稅。

美國財經新聞網CNBC指出，美中雙方貿易談判代表週末於瑞士舉行會談後，達成這項突破。

美國財長貝森特（Scott Bessent）在記者會說：「我們的會談極富成效，我認為日內瓦湖畔這個會談地點，為原本就非常正面的談判過程，增添更多平和氣氛。」

貝森特還說：「我們已就暫停關稅措施90天達成共識，並將大幅調降稅率。雙方就對等關稅部分，會各自下調115個百分點。」

根據白宮發布的聯合聲明顯示，美方將4月2日公布對中國商品課34%對等關稅這部分先降24個百分點，為期90天，期間仍維持10%稅率。美方撤除4月8日、4月9日兩道把對等關稅稅率拉至125%的行政命令。

不過川普政府2月初就中國在芬太尼議題所課的20%關稅仍維持不變。簡而言之，美國等於把原本今年以來累計對中國所課的關稅從145%降至30%。

北京方面則把對美國商品的關稅，從累計達125%降至10%。

華爾街日報指出，美中週末在瑞士日內瓦進行貿易談判後，雙方今天宣布同意在進一步協商前暫緩向對方商品加徵的大部分關稅，為期90天。

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聯合聲明還指出，在完成相互暫緩/調降關稅行動後，雙方將建立機制持續就經貿關係對話。這類對話可輪流在美中兩地，或經雙方同意後於第三地舉行；必要時雙方也可就相關經貿議題召開工作層級磋商。

美方這次談判代表是財長貝森特和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）；中方代表則是國務院副總理何立峰。（譯者：洪培英、陳亦偉）1140512

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美中對抗
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