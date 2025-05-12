美中暫降關稅 經貿辦：中國稅率較高仍存洗產地風險

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（中央社記者高華謙台北12日電）美中今天同意暫時調降相互祭出的高關稅。行政院經貿談判辦公室說，台美關稅談判持續進行中，台灣努力爭取最好待遇；此外，中國在談判期間適用稅率為30%，高於其他談判國家，仍存在洗產地風險。

美中經貿高層10、11日在瑞士談判後，白宮今天發布兩國聯合聲明。美國將把對中國商品的關稅自145%降至30%，中國將對美國商品關稅從125%降至10%，雙方應於5月14日前落實。

經貿辦今天回應指出，中國自4月10日起反制美國對等關稅，將對美關稅提高至125%，美方陸續提高對中關稅，累計至145%；美中5月10日啟動談判，美國取消145%報復稅率，擬自5月14日起，比照其他談判國家，在90天談判期間適用10%對等關稅稅率，另仍維持川普第二任期對中國課徵20%芬太尼關稅，因此美中談判期間對中國適用的累計稅率為30%，高於其他與美談判國家。

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經貿辦說，除此之外，中國產品另須加計美方原已課徵的其他關稅，如301條款等（7.5%至25%）。

經貿辦指出，其他國家自4月9日起與美方進行談判，談判期間就已適用10%對等稅率；中國5月10起才與美方展開談判，談判期間適用稅率為30%，高於其他談判國家，仍存在洗產地風險，美中後續談判發展需持續觀察。（編輯：張均懋）1140512