美中會談聯合聲明 美對中關稅暫從145%降至30%
2025/5/12 15:57（5/12 17:21 更新）
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美中雙方今天表示，雙方同意在5月14日前暫時調降原本相互祭出的高關稅，其中美國將把對中國商品的關稅稅率從145%，暫時調降至30%。
華爾街日報根據白宮今天發布的美中貿易談判聯合聲明報導，川普政府將所謂「對等關稅」從原本的125%暫時降至10%。
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不過川普政府2月初就中國在芬太尼議題所課的20%關稅仍維持不變。也就是說，美國把原本今年以來對中國所課的145%關稅降至30%。
北京方面則把對美國商品的報復性關稅從125%降至10%。（譯者：陳亦偉）1140512
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