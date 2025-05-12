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白宮：以美英方案為藍圖 本週陸續宣布其他貿易協議

2025/5/12 06:21（5/12 06:44 更新）
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圖為白宮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓11日專電）川普對等關稅緩衝期將於7月初到期，各國急忙卡位談稅率。白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特今天形容美英貿易協議為「藍圖」，並稱美方當前推動的24項協議都有點像美英間的安排。他也預告，本週將宣布其他協議。

哈塞特（Kevin Hassett）上午接受福斯新聞頻道（Fox News）採訪時指出，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）已向他簡報與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）正在推動的約24項協議，「這些協議看起來都有點像英國那一案」。

他指出，但每項協議都是量身打造，各有不同，因為每個國家「對我們做錯的事情不一樣」、在意的點也不同。

哈塞特再度以美英貿易協議為例，表示英國在汽車問題上最後設定了配額，這是英方非常重視的事。而美方的讓步換來英國首次為美國牛肉進口開綠燈，對美國農民極有利。

他說，每個國家都想儘快談成協議，有很多協議已經非常接近最後階段。美方在接下來幾週，甚至從這週起就將宣布更多協議。不過，最終仍要由川普決定「他是否喜歡這筆協議」。

哈塞特透露，他原本覺得美英協議已經非常出色，但川普說他可以讓這筆協議變得更好後，打了通電話給英國首相施凱爾（Keir Starmer），成功讓英國加碼採購價值10億美元（約新台幣301億元）的美國產品。

「所以，我的猜測是，每一項協議最後一通電話都會是總統打的。」

美國對等關稅原設定於美國時間4月9日上路，但川普宣布對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，這段期間只徵10%關稅。多數國家近日積極赴美「掛號」談判，爭取降低對等關稅稅率。

川普8日宣布達成第一個貿易協議，對象是英國。

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眾所矚目的全球兩大經濟體談判方面，美國、中國官員在瑞士為期兩天的會談於今天落幕。白宮表示，雙方已取得「實質性進展」，但未透露協議細節。

台灣團隊則於1日結束首輪實體磋商。（編輯：何宏儒）1140512

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