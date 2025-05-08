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川普於白宮正式宣布 美英達成突破性貿易協議

2025/5/8 23:35
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮宣布與英國達成一項突破性貿易協議，該協議將為美國出口產品提供數以十億計美元的額外市場准入，但最終細節正敲定中，未來幾週內會完成。

法新社和彭博（Bloomberg News）報導，川普（Donald Trump）於白宮告訴記者：「我很高興宣布，我們與英國達成一項突破性的貿易協議。」

他說道：「這項協議將為美國出口產品提供數以十億計美元的額外市場准入，尤其是在農業領域。」

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川普提到，英國會減少或取消諸多歧視美國產品的非關稅壁壘。

川普還表示：「今天跟英國達成的協議是一系列貿易協議之中的第一個…最終細節正敲定中，未來幾週內會完成。」（譯者：陳彥鈞）1140508

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