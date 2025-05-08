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川普發文宣布 美英將達成全面貿易協議

2025/5/8 19:02（5/8 19:28 更新）
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英國首相施凱爾（左）和美國總統川普（右）今年2月出席聯合記者會。（路透社）
英國首相施凱爾（左）和美國總統川普（右）今年2月出席聯合記者會。（路透社）
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）各界預期美英兩國很快就會簽署貿易協議之際，美國總統川普（Donald Trump）今天發文指出，美國和英國達成的將是全面且完整的協議。

路透社報導，川普於社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「與英國達成的協議是全面且完整的，會在未來許多年鞏固美國和英國之間的關係。」

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川普還說：「鑒於我們擁有悠久的歷史與忠誠，我們非常榮幸能跟英國達成首個合作協議。許多其他協議目前正處於嚴肅認真的談判階段，持續關注吧！」

川普稍早表示，今天對於美國和英國來說會是「相當重要且令人興奮的一天」，並將於美國東部時間8日上午10時（台灣時間8日晚間10時）舉行記者會。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1140508

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