彭博：川普稱與中貿易談判將提黎智英
2025/5/8 10:49（5/8 11:14 更新）
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）報導，美國總統川普表示，他在與中國的貿易會談中將提到香港媒體大亨黎智英的案子，此舉很可能在雙方會談前幾天激怒北京。
川普今天在保守派電台主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問中說：「我認為談論黎智英是非常好的主意。我們將會納入談判的一環。」
美國和中國近來陷入關稅戰，雙方本週末將在瑞士展開談判，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將與中國國務院副總理何立峰率領的代表團人員會面。
川普先前曾呼籲中方釋放黎智英，包括稍早接受修伊特訪談時提到此事，促使修伊特問他在此事上是否已有任何進展。
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法新社報導，支持民主的黎智英擁有英國公民身分，他自2020年12月以來被關在香港監獄。
香港法官預定在未來幾個月內就黎智英被控違反國安法的案件宣判。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140508
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