紐約郵報：美對中國關稅 將自145%降至50%~54%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）根據紐約郵報（New York Post），中美兩國高級官員前往瑞士進行高層貿易談判之際，川普政府正考慮將對中國銷美產品徵收的145%關稅削減一半以上，降至50%~54%之間，最快下週生效。

美中雙方即將展開漫長談判以期達成貿易協議，根據接近談判的消息人士指出，美國官員正討論1項提議，將川普總統對中國銷美商品徵收的懲罰性關稅降至50%~54%之間。

消息人士同時補充，對鄰近南亞國家的關稅將刪減至25%。

消息人士在談到對中國課徵關稅時表示：「談判進行期間，他們將把稅率降至50%。」

這項關稅削減正被審慎考慮之中，因為川普今天在白宮橢圓形辦公室公布與英國的貿易協議時表示，對中國關稅「只能往下降」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

川普告訴記者：「現在是145%，所以我們知道它會下降。」「我認為我們將會有非常好的關係。」

業內人士表示，將關稅從三位數降至50%~54%的稅率範圍，是本週財政部長貝森特（Scott Bessent）所說「不可持續」的高稅率的調整，也與上個月川普總統會見美國3大零售商老闆時討論的稅率範圍一致。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1140509