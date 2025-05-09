美中貿易談判登場前 川普發文拋對中關稅降至80%

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普今天在美中兩國週末於瑞士舉行貿易談判前，拋出將對中關稅調降至80%的構想，以緩和雙方貿易戰。

美聯社報導，美國高級官員本週末將在瑞士與中國高階代表團進行談判，這是川普（Donald Trump）對進口商品課徵高額關稅並引發貿易戰以來，美中雙方首次舉行重大會談。

川普政府日前宣布，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將與中方財經高層官員在日內瓦召開會談；這是數月來美中兩國間舉行的最高層級會議。

川普今天上午在社群媒體發文寫道：「對中關稅80%似乎剛好！讓史考特（貝森特）來決定。」

美國市場日益憂心關稅對物價和消費品供應造成的衝擊。

在川普貿易戰中受創最重的國家，莫過於全球最大出口國和世界第二大經濟體：中國。

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川普4月2日在他所謂的「解放日」（Liberation Day）宣布高額關稅時，中國旋即對美國實施報復性關稅，此舉被川普視為對美國缺乏尊重。

自此之後，兩國互徵關稅的行為屢次升級，目前美國對中關稅高達145%，中國對美關稅則是125%。（譯者：劉淑琴/核稿：洪培英）1140509