加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普關稅戰
美中對抗
新聞專題
美中對抗2/207
首頁 / 國際

美中貿易談判登場前 川普發文拋對中關稅降至80%

2025/5/9 21:13（5/9 21:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統川普拋出將對中關稅調降至80%的構想，以緩和雙方貿易戰。（路透社）
美國總統川普拋出將對中關稅調降至80%的構想，以緩和雙方貿易戰。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普今天在美中兩國週末於瑞士舉行貿易談判前，拋出將對中關稅調降至80%的構想，以緩和雙方貿易戰。

美聯社報導，美國高級官員本週末將在瑞士與中國高階代表團進行談判，這是川普（Donald Trump）對進口商品課徵高額關稅並引發貿易戰以來，美中雙方首次舉行重大會談。

川普政府日前宣布，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將與中方財經高層官員在日內瓦召開會談；這是數月來美中兩國間舉行的最高層級會議。

川普今天上午在社群媒體發文寫道：「對中關稅80%似乎剛好！讓史考特（貝森特）來決定。」

美國市場日益憂心關稅對物價和消費品供應造成的衝擊。

在川普貿易戰中受創最重的國家，莫過於全球最大出口國和世界第二大經濟體：中國。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

川普4月2日在他所謂的「解放日」（Liberation Day）宣布高額關稅時，中國旋即對美國實施報復性關稅，此舉被川普視為對美國缺乏尊重。

自此之後，兩國互徵關稅的行為屢次升級，目前美國對中關稅高達145%，中國對美關稅則是125%。（譯者：劉淑琴/核稿：洪培英）1140509

#中國
#史考特
#川普
#瑞士
#美國
#川普關稅
#對等關稅
#貝森特
#葛里爾
#美中對抗
延伸閱讀
新聞回顧》川普表明 不會為了跟中國談判而調降關稅紐約郵報：美對中國關稅 將自145%降至50%~54%若美中會談進行順利 川普可能考慮調降關稅美中將啟動關稅談判 分析指時程將較前一次更長中國分析師評增量政策：抵關稅衝擊 爭美中談判籌碼
川普
美國聯準會官員：川普關稅措施在現代無先例可循川普樂觀看待美中貿易談判 亞股大多收高
貝森特
美中將於瑞士會談 美方尋求降關稅與解除稀土管制市場關注美中關稅議題磋商 亞股漲多跌少
美中對抗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美中將於瑞士會談 美方尋求降關稅與解除稀土管制
66
更多編輯台推薦新聞：