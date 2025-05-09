美中將於瑞士會談 美方尋求降關稅與解除稀土管制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美中高層官員會談預計明天在瑞士登場，美國總統川普政府目前正在思索大幅調降關稅，以緩和緊張局勢，並減輕美中兩國已經開始感受到的經濟壓力。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰為首的美中高層官員預計於瑞士日內瓦舉行會談，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也將參加。

彭博（Bloomberg News）引述熟悉會談籌備作業的消息人士說法報導，美方已設定降低對中關稅至60%以下的目標，作為他們認為可能讓中方願意跟進的第一步。

消息人士透露，為期2天的會談若取得進展，最快下週就會調降關稅。

這些要求匿名的消息人士表示，此次會談可能是試探性質，將偏向於表達不滿，而非敲定雙方之間諸多問題的解決方案。他們還說，情勢瞬息萬變，意味著無法確定關稅能否在短期內調降。

消息人士提到，美方願望清單上的優先事項還有確保中國解除稀土出口管制。不少產業正面臨重要稀土原料供應中斷問題。

透過 Google News 追蹤中央社

至於強效類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl）議題也有所進展。消息人士指出，雙方可能很快會就中國減少芬太尼製作原料的出口另外舉行會談。芬太尼近年來讓美國的藥物濫用死亡人數飆升。

美國財政部及美國貿易代表署都婉拒對彭博的報導做出評論。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1140509