加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普關稅戰
美中對抗
新聞專題
美中對抗1/202
首頁 / 國際

美中將啟動關稅談判 分析指時程將較前一次更長

2025/5/8 16:01（5/8 16:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）美中將於10日在瑞士展開貿易談判，外界關注這次談判能否緩解雙邊的緊張關係。分析認為，7年前的貿易談判耗時達1年8個月，這次由於雙邊均否認先行讓步，因此普遍認為談判的時程將會更久。

關稅戰開打至今超過1個月，美中雙方終於將在5月10日於瑞士開始談判，據目前的公開資訊，美中雙方的代表分別為美國財政部長貝森特（Scott Bessent），以及中國國務院副總理何立峰。

日經中文網報導，促使中美兩國開始磋商的背景，是超過100%的高額關稅對企業和消費者造成的衝擊日益嚴峻。同時，美國需要被中國列入出口管制物的稀土，在中國而言，不但要確保大豆穩定進口，也需要緩解因保護中國本國產業以及進口成本上升，為企業造成的沉重負擔。

然而雙方的談判是否能順利推動，並就停止貿易戰達成一致共識，仍然有些懸念。

報導分析認為，7年前的貿易戰，雙方談判耗時達1年8個月，而這一次兩國各自面臨的問題、國際情勢都比上一次更加複雜，而且雙方都不願先讓步，因此普遍認為談判的時程將會更久。

報導指出，中國商務部強調「不會犧牲原則立場、國際公平正義，以尋求達成任何協議」。美國財政部長貝森特日前則說，除了中國之外，還正跟17個國家進行談判。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

關稅戰的壓力增加，中國的各項經濟數據也陸續反映。根據國際貨幣基金（IMF）的數據，受到關稅影響，今年中國的經濟成長率將下修1.3個百分點，下修幅度較美國的0.4個百分點更多。

此外，中國國家統計局日前發布4月的製造業採購經理人指數（PMI）為49.0%，低於榮枯線，落入緊縮區間，反映受對等關稅影響，不確定性上升，企業開始減少生產和接單。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1140508

貝森特
經濟壓力和代表與過去不同 可能影響美中貿易談判美中談判日內瓦舉行 瑞士：兩國都是重要貿易夥伴
美中對抗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美中高層會談 中：美要在取消單邊加徵關稅上做準備
24
更多編輯台推薦新聞：