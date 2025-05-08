美中高層會談 中：美要在取消單邊加徵關稅上做準備

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（中央社記者呂佳蓉北京8日電）美中經貿高層將於瑞士進行會談。中國商務部新聞發言人何亞東今天表示，美方想要通過談判解決問題，就要拿出誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備、拿出行動。

中國外交部昨天一早宣布，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於9日至12日訪問瑞士，訪問期間何立峰作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。這被外界普遍視為美中可望打破關稅戰僵局之舉。

據中國官媒央視新聞報導，在今天的中國商務部記者會上，對於美中經貿高層會談相關問題，何亞東表示，中方堅決反對美國濫施關稅的立場是一貫的。

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何亞東指出，美方想要通過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動，與中方相向而行，通過平等協商解決雙方關切。

何亞東指出，「如果說一套做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫、訛詐，中方絕不會答應，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議」。（編輯：吳柏緯）1140508