川普表明 不會為了跟中國談判而調降關稅

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓7日專電）美中官員週末將在瑞士展開貿易會談。美國總統川普（Donald Trump）今天對於媒體問及是否會為了要中國上談判桌而調降關稅時明確表示，「不會」。

美中關稅戰持續之際，雙方官員將於本週末在瑞士舉行會談。美國財政部、貿易代表署（USTR）昨天分別發布新聞稿表示，財長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）本週將訪問瑞士，期間將與中國官員會面，討論貿易議題。

中國外交部也透過聲明證實，中國國務院副總理何立峰將於9日至12日訪問瑞士，期間將與貝森特舉行會談。

川普今天在白宮主持美國新任駐中國大使帕度（David Perdue）宣誓儀式，隨後接受媒體提問。被問及是否會為了讓中國上談判桌而調降對中國的關稅，川普明確回應，「不會」。

至於中方稱這次會談是應美國請求舉行，川普對此表示，「我認為他們應該回去研究一下相關資料」。

經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。

川普今天在帕度的宣誓儀式致詞表示，將交付重任給他，要他協助處理美國「最複雜且最重要的對外關係之一」。帕度將致力促進美國利益、印太地區穩定，並協助阻止中國製的類鴉片藥物芬太尼流入美國。

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川普還不忘交代帕度抵達中國後，代他向中國國家主席習近平問好。川普多次表示，自己跟習近平交情很好。

現年75歲的帕度縱橫美國政商界，曾任聯邦參議員。他將在美中貿易戰持續、美國加強對中國出口管制之際，出使北京。（編輯：陳承功）1140508