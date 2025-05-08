美中談判日內瓦舉行 瑞士：兩國都是重要貿易夥伴

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（中央社記者郭芳君蘇黎世8日專電）美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾將訪問瑞士，預定與中國國務 院副總理何立峰會面商討關稅議題；瑞士外交部長凱西斯對此表示，美國、歐盟和中國是瑞士最重要的三個貿易夥伴，瑞士在美中之間不偏袒任何一方。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，將於5月8日前往瑞士，此行的重點是降溫，而不是達成一項龐大的貿易協議。「我們必須先讓局勢降溫，才有可能取得進展。」

美國代表團並計畫會見瑞士聯邦總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）與瑞士經濟部長帕姆蘭（Guy Parmelin）。

凱勒蘇特向瑞士廣播電視台（SRF）表示，此次與美國會談，最理想的情況是迅速達成協議，並將關稅降至零。「我們至少已經成功進入了與美方優先尋求解決方案的15個國家之列。美財長貝森特在華盛頓也保證，願與瑞士一起尋找解決辦法。」

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對於美中將在瑞士舉行關稅會談，瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）向瑞士廣播電視台（Schweizer Radio und Fernsehen）表示，瑞士在美中之間不偏袒任何一方，「美國、歐盟和中國是瑞士最重要的三個貿易夥伴，我們不能忽視其中任何一方。」

中國會談代表為中國國務院副總理何立峰。瑞士當局目前正在為即將舉行的美中關稅會議進行積極籌備，會議地點仍然保密。（編輯：陳慧萍）1140508