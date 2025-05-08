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美中5/10在瑞士開始貿易談判 白宮顧問納瓦洛不會加入

2025/5/8 00:21
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國財政部長貝森特今天以「談判」來形容10日起與中國官員的貿易會談，並表示白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）不會加入在瑞士進行的相關討論。

美國財政部昨天下午發布新聞稿表示，貝森特（Scott Bessent）將於8日訪問瑞士；貿易代表署（USTR）也透過新聞稿宣布，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）本週稍晚將訪問日內瓦。

另外，財政部表示，貝森特訪問瑞士期間還將與中國主管經濟事務的首席代表會面；貿易代表署也指出，葛里爾在瑞士期間，將與他的中國對口官員會面，討論貿易議題。

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中國外交部另宣布，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於9日至12日訪問瑞士，訪問期間何立峰作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人貝森特舉行會談。

路透社報導，貝森特今天在眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）聽證會期間，被問及與中方的討論是否被視為進階討論，他回答：「我說我們週六（10日）會開始，我認為這是進階的反義。」（譯者：楊昭彥）1140508

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